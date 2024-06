Tấm ảnh mừng lễ tốt nghiệp mầm non gây sóng gió nhất lúc này: Mẹ nhìn con mà tủi thân, cách trả lời của trường thổi bùng tranh cãi

Lễ tốt nghiệp mầm non là dịp để gia đình, cha mẹ chứng kiến sự trưởng thành, lớn khôn của các con trong những năm tháng đầu đời. Với sự kiện quan trọng này, nhiều trường đã có sự chuẩn bị kỹ càng để các em và phụ huynh có những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Tuy nhiên, một bà mẹ mới đây đăng đàn bức xúc vì nhận được background sẽ được dùng để in to chụp ảnh tổng kết của trường con mình. Chị cho biết, mình tìm mỏi mắt mới thấy tên bé xíu ở 1 cái góc (không phải ở khu tên lớp con). Con chị cũng tìm và có thắc mắc sao tên con bé thế, tên bạn ABC sao lại to hơn? Chị hỏi lại thì phía nhà trường có phản hồi là AI (trí tuệ nhân tạo) sắp xếp ngẫu nhiên.

Bà mẹ mới đây đăng đàn bức xúc vì nhận được background sẽ được dùng để in to chụp ảnh tổng kết của trường con mình.

Chị chia sẻ, bản thân vẫn giải thích cho con cặn kỹ tuy nhiên chị vẫn thấy không hợp lý vì tên to tên bé dễ gây hiểu nhầm. Phụ huynh này đề xuất với nhà trường làm tên các con tương tự nhau, còn nhấn nhá to nhỏ cho đẹp chỉ cần tên lớp, tên khối là đủ. Nhiều gia đình cũng có phản hồi tương tự.

Vấn đề trở nên căng thẳng khi cô chủ trường gọi điện cho 1 số phụ huynh, bảo các gia đình "Tư duy bất ổn, gán ghép, ích kỉ ảnh hưởng tới công sức chuẩn bị của bao nhiêu con người". Đồng thời, chủ trường cũng khẳng định không có sự thay đổi nào hết.

"Mình chỉ nghĩ đơn giản hôm bế giảng sẽ rất nhiều bạn chỉ trỏ tên nhau, con có chơi với mấy bạn tên to lớp khác nữa. Các bạn mà khoe nhau chắc con tủi thân mặt xị hết buổi mất thôi. Mà mình cũng nghĩ tên nổi trội chỉ để vinh danh chứ ai ngẫu nhiên kiểu đó, với mình thiết kế này bất hợp lý. Mình chỉ muốn xin ý kiến là gia đình đề xuất tên các con bằng nhau như thế có thật sự tư duy bất ổn, gán ghép, ích kỷ phá hoại công sức biết bao người không? Tự dưng trầm cảm ngang", chị nói.

Bà mẹ này đánh giá mọi thứ ở trường từ cơ sở vật chất đến chất lượng dạy học đều tốt. Tuy nhiên, ứng xử của chủ trường làm chị thất vọng.

Tình huống bà mẹ đưa ra nhận về nhiều tranh cãi.

Ảnh minh họa

Nhà trường thiếu tinh tế hay phụ huynh thích so đo?

Một phía cho rằng, đây là thiết kế được sắp xếp ngẫu nhiên, trong design thì cũng phải có to có nhỏ, có đậm có nhạt, có chính có phụ mới đẹp. Nếu nhà trường không cố ý, không có gì phải tủi thân. Phụ huynh hoàn toàn có thể giải thích cho con theo nhiều cách nếu bé hỏi tại sao có tên to nhỏ thay vì cứ nghĩ tới chuyện tiêu cực rồi tự đau lòng.

Hơn nữa, background khi in ra sẽ rất lớn, tên cháu nào cũng đọc được. Nhìn bức ảnh được bà mẹ đính kèm cũng có thể thấy, không phải mình con chị tên bé xíu mà có cả hàng chục em khác. Nếu con thắc mắc thì giải thích đúng như nhà trường trả lời: "Do công nghệ AI xử lý nên mỗi cái tên sẽ có nét riêng, có bạn tên to có bạn tên nhỏ để thể hiện mỗi bạn là một cá thể riêng biệt, không cần thiết phải giống nhau".

Có người gợi ý, mẹ có thể hướng con theo khía cạnh tích cực, rằng tên con nhỏ như thế, khi bạn nào muốn tìm thì sẽ phải dành thời gian và sự tập trung để tìm, điều đó chứng tỏ bạn rất yêu quý con... Sự việc cũng đã rồi, nên hướng con để con có kỉ niệm đẹp khi ra trường thôi thay vì chuốc thêm tiêu cực vào người.

Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận định, nếu thực sự phản hồi như bà mẹ này chia sẻ thì rõ ràng chủ trường đã quá thiếu tinh tế. Giáo viên thì không nên đánh giá tư duy của cha mẹ hay bất cứ ai cả. Nếu thông cảm và phối hợp thì sửa một chút là xong bởi ngay từ đầu chọn thiết kế này cũng chứng tỏ trường chưa khéo léo.

AI thiết kế nhưng người phát hành là nhà trường. Các cô đã không nhìn ra vấn đề về sự không công bằng giữa các con. Có thể trường đi thuê thiết kế mà lỡ in ra rồi, in lại cũng tốn kém, nhưng chủ trường cần phải giải thích nhỏ nhẹ mong thông cảm chứ không phải chê bai "khách hàng" của mình là người có vấn đề.

"Trước mình làm đồng phục cho lớp con, cũng phải chỉnh từng chữ một để không bạn nào tên bị bé và chìm quá so với các bạn khác. Đồng ý là có chênh lệch nhưng không nên đáng kể như trên hình. Tên con mình bị bé tin hin như thế này mình cũng không vui nhé, ai bảo ích kỉ hoặc làm quá cũng được.

Nhiều người đặt nghi vấn, việc chủ trường thực sự nói như trên hay không cần xem lại (bởi qua góc nhìn một chiều dễ tam sao thất bản và sẵn tâm lý không hài lòng nên nghe chuyện cũng thấy tiêu cực hơn bình thường". Không ai phản ứng dở như vậy khi phụ huynh là khách hàng, là người mang lại doanh thu cho mình, đặc biệt ở đây là môi trường giáo dục.

Trước thắc mắc của các phụ huynh, bà mẹ này cho biết mình khá dễ tính. Chỉ cần cô nói dễ nghe thì chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Chị vẫn giải thích để con biết đón nhận. Và nếu chị nói sai về phản ứng của nhà trường thì hẳn bên đó đã không để yên.

Phụ huynh này sau đó cũng cho biết thêm, nhà trường cũng đã thông báo "việc backdrop đã in, dựng sân khấu đang dần hoàn thiện, có thể có những hiểu lầm xảy ra trong quá trình trao đổi, có những điều chưa chu toàn cũng mong phụ huynh hiểu và chia sẻ, nhà trường xin lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh sau".

Chị chia sẻ, nếu trong thông báo có thêm từ "xin lỗi" vì những phát ngôn gây hiểu nhầm thì sẽ thực sự trọn vẹn hơn. Tuy nhiên bản thân chị cũng không muốn làm to chuyện thêm khi phía nhà trường đã thiện chí.