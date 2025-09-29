Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tâm bão số 10 Bualoi trên đất liền Hà Tĩnh, gió giật cấp 13

29-09-2025 - 07:31 AM | Xã hội

Hồi 4h hôm nay (29/9), vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An), gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị), gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; ...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12.

Trạm Diễn Châu (Nghệ An), gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh), gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Tâm bão số 10 Bualoi trên đất liền Hà Tĩnh, gió giật cấp 13- Ảnh 1.

Dự báo diễn biến bão (trong 12 giờ tới)

Dự báo tác động của bão trên biển:

-Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ): cấp 6–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12; sóng 3,0–5,0m, biển động rất mạnh.

-Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu): cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng 2,0–4,0m, biển động mạnh.

Tâm bão số 10 Bualoi trên đất liền Hà Tĩnh, gió giật cấp 13- Ảnh 2.

Nước dâng do bão và ngập lụt ven biển: Ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng – Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Cảnh báo: Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29/9.

Dự báo tác động của bão trên đất liền:

- Nghệ An – Hà Tĩnh: cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 13.

- Quảng Ninh – Thanh Hóa: cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Từ 29/9-30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h). Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Theo PV

Tiền phong

