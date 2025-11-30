Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng

30-11-2025 - 13:06 PM | Lifestyle

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng

Những ngày này, hoa súng nở rộ khiến sông Ngô Đồng ở Tam Cốc - Bích Động nổi bật với sắc tím hồng thơ mộng giữa non xanh, nước biếc

Để kéo dài mùa du lịch, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng địa phương, trong năm, ngành du lịch Ninh Bình luôn tạo ra những sự kiện, chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo để tạo sức hấp dẫn cho du khách.

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 1.

Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đẹp nao lòng mùa hoa súng nở rộ

Vừa qua, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (tỉnh Ninh Bình) chương trình văn hóa - nghệ thuật "Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu" đã diễn ra.

Với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất cố đô, Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã dày công chuẩn bị để mang đến một chương trình đặc sắc và ấn tượng.

"Sắc hồng Tam Cốc" không chỉ khẳng định vị thế của Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sự sáng tạo.

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 2.

Dòng sông Ngô Đồng đẹp mộng mị trong sắc tím hồng của hoa súng

Lấy cảm hứng từ huyền thoại hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng, "Sắc hồng Tam Cốc 2025" kể lại câu chuyện tình diệu kỳ giữa tiên và người, nơi giọt lệ chia ly hóa thành những đóa hoa thanh khiết vươn mình giữa sóng nước.

Đây cũng là thời điểm Tam Cốc bước vào mùa hoa súng nở rộ đẹp nhất trong năm, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chụp ảnh. Khi hoa súng nở rộ trên dòng sông Ngô Đồng, Tam Cốc trở nên ngọt lịm trong sắc tím hồng, bình yên giữa lòng cố đô.

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 3.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ khiến du khách mê mẩn khi tới Ninh Bình du lịch những ngày này

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 4.

Khi hoa súng nở rộ, cả dòng sông hiện lên một màu tím hồng nổi bật giữa làn nước trong xanh

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 5.

Hoa súng thường nở rộ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 hằng năm

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 6.

Tham quan Tam Cốc những ngày này, thường vào buổi sớm khi sương mai còn đọng trên lá, mặt nước phẳng lặng như gương, từng bông súng bung nở

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 7.

Những người nông dân thu hoạch hoa súng dong thuyền trên dòng sông Ngô Đồng

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 8.

Một cảnh đẹp bình yên hiếm có nơi nào có được

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 9.

Du khách tạo dáng, chụp ảnh trên những con thuyền ngập tràn hoa súng

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 10.

Mùa hoa súng là một trải nghiệm văn hóa độc đáo của ngành du lịch Ninh Bình khi tiết trời chuyển lạnh

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 11.

Những bông hoa súng khoe sắc tím trên các thửa ruộng bên dòng sông Ngô Đồng

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 12.

Hàng năm, đến mùa hoa súng, có hàng ngàn khách du lịch về đây tham quan, trong đó khách quốc tế thường chiếm khoảng 70%

Tam Cốc ngọt lịm mùa hoa súng- Ảnh 13.

Đây không chỉ là cách kéo dài mùa du lịch, mà còn là chiến lược phát triển kinh tế - du lịch bền vững, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sinh kế cộng đồng địa phương.


Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
58 tuổi tôi mới dám "lọc bạn" để sống nhẹ đầu, học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết

58 tuổi tôi mới dám "lọc bạn" để sống nhẹ đầu, học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết Nổi bật

Cách nổi tiếng kì lạ của Tổng giám đốc Viết Vương

Cách nổi tiếng kì lạ của Tổng giám đốc Viết Vương Nổi bật

Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt

Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt

12:18 , 30/11/2025
Sohu đăng bài dài khen một “nàng thơ” Việt: Người đẹp hớp hồn từ những giây đầu tiên

Sohu đăng bài dài khen một “nàng thơ” Việt: Người đẹp hớp hồn từ những giây đầu tiên

11:54 , 30/11/2025
Giới chơi cây đang mê tít hoa bảo liên đăng: Loài hoa hồng rủ như đèn chùm, giúp phòng khách sang như resort

Giới chơi cây đang mê tít hoa bảo liên đăng: Loài hoa hồng rủ như đèn chùm, giúp phòng khách sang như resort

11:32 , 30/11/2025
Dinh thự Vua Mèo khoác áo mới sau trùng tu, lộng lẫy giữa cao nguyên trắng

Dinh thự Vua Mèo khoác áo mới sau trùng tu, lộng lẫy giữa cao nguyên trắng

10:55 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên