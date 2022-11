Tâm điểm chứng khoán: Một tín hiệu VN-Index lập đáy!

Tuần qua, VN-Index chốt tuần tăng mạnh, lên trên 970 điểm, đạt mức điểm cao nhất trong hơn 2 tuần trở lại đây.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng việc xác lập đáy của chỉ số, trong bối cảnh thế giới và trong nước đang có nhiều thông tin tích cực hỗ trợ. Dưới đây là góc nhìn của chuyên gia về khả năng tạo đáy của VN-Index ở giai đoạn này.

Xác suất cao VN-Index lấy lại 1.000 điểm

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, CTCK Yuanta Việt Nam

Điểm sáng tuần rồi, tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn, dòng tiền có sự cải thiện, ở nhóm vốn hóa nhỏ và vừa. Ở phiên cuối tuần, cùng với điểm số bật mạnh, dòng tiền có sự trở lại ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng.

Dòng bất động sản có sự phân hóa, về cơ bản nhóm này có sự hồi phục trở lại. Điểm xấu là vài cổ phiếu lớn trong nhóm này vẫn nối tiếp đà giảm.

Tuy nhiên thị trường có thể chưa khẳng định được đã xác lập đáy bền vững. Tuần qua, VN-Index đã vượt trên 970 điểm, tuy nhiên mức mà chỉ số này cần vượt hoàn toàn để có thể xác lập đáy ngắn hạn là 973 điểm. Theo đó, những phiên đầu tuần, VN-Index sẽ kiểm định ở vùng này. Nếu vượt được 973 điểm, tôi cho rằng đáy ngắn hạn được xác lập.

Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11 quay lại mua ròng mạnh. Khi khối ngoại mua vào trên thị trường chứng khoán thì họ dựa trên 2 yếu tố. Một là về yếu tố vĩ mô, rõ ràng đang tốt. Hai là về yếu tố cơ bản, định giá thị trường chúng ta đang thấp. Tôi nghĩ định giá hấp dẫn là lý do chính khiến họ mua vào mạnh cổ phiếu Việt Nam.

Thực tế bức tranh thị trường chứng khoán thế giới hiện đang tích cực hơn. Đó là điểm cộng. Kỳ vọng tình hình thị trường thế giới vào những tháng cuối năm vẫn tích cực. Đặc biệt, trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bàng Mỹ (Fed) dự kiến tăng lãi suất chỉ khoảng 0,5% ở kỳ điều chỉnh lãi suất tới. Có nhiều dự báo cho rằng, việc nâng lãi suất của Fed sẽ chậm lại vào đầu 2023, việc tăng lãi suất trong năm sau bớt áp lực hơn là động lực cho thị trường thế giới diễn biến tích cực hơn.

Với Việt Nam, bên cạnh tác động từ thế giới đang tốt hơn thì vĩ mô chúng ta vẫn đang ổn. Hiện chúng ta còn room tín dụng. Sau khi đã ổn định về câu chuyện lạm phát, tăng trưởng, đầu 2023 sẽ có tín hiệu mở room để khơi thông dòng vốn, đây là điều căn cơ cho thị trường chứng khoán. Những kỳ vọng này có thể tạo nên tâm lý tích cực cho thị trường cuối 2022.

Thị trường trong nước đang chạy sau so với thị trường thế giới. Hiện thị trường định giá thấp, trong bối cảnh vĩ mô ổn, đây là câu chuyện nghịch lý. Bởi chứng khoán là hàn thử biểu cho nền kinh tế. Kinh tế chúng ta đang tốt dần lên, không có lý nào thị trường chứng khoán lại xấu hơn so với thế giới. Có thể thị trường đang bị ảnh hưởng bởi những yếu tố kỹ thuật dòng tiền nền kinh tế. Khi những vấn đề này tạm qua đi, thị trường sẽ sớm có sức bật. Bởi cuối cùng, thị trường vẫn xoay quanh các câu chuyện của nền kinh tế, không thể tách rời một cách nghịch lý.

Một kịch bản tích cực, tôi kỳ vọng VN-Index sẽ sớm lấy lại 1.000 điểm. Nếu chỉ số này sớm vượt được 973 điểm, tôi cho rằng xác suất cao cho khả năng này.

Thị trường đã tạo đáy ngắn hạn

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chuyên viên tư vấn đầu tư KHCN cao cấp, CTCK MB (MBS)

Thời gian gần đây thị trường chứng khoán biến động khá mạnh, có lúc VN-Index đã giảm sâu đến mức 875 điểm mới phục hồi lại và tăng mạnh đột ngột 11% chỉ sau 2 phiên giao dịch. Điều này cho thấy sự hoảng loạn khi mua và khi bán cổ phiếu của nhà đầu tư.

Trong tuần vừa qua, VN-Index tiếp tục tạo đáy thứ 2 thành công. Tôi cho rằng đây thị trường đã tạo đáy ngắn hạn ở đây, thậm chí là đáy trung hạn cho tới tháng 3, tháng 4/2023.

Về thanh khoản, dòng tiền tuần qua hạ nhiệt trở lại với giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt 9.003 tỷ đồng, giảm 8% so với tuần trước. Theo thống kê, mức thanh khoản bình quân toàn thị trường tháng 11 đạt 12.110 tỷ đồng, giảm 7% so với tháng 10. Đây cũng là tín hiệu tích cực do thị trường thường tạo đáy khi thanh khoản thấp.

Nếu xét thêm các yếu tố về vĩ mô thế giới, ví dụ chỉ số CPI của Mỹ đã giảm dần đều chỉ còn 7,7% trong đợt đánh giá gần nhất, cũng như thị trường chứng khoán của Mỹ đã tăng đến gần mức đỉnh (34.500 điểm), chỉ cách 6,7% so với mức đỉnh tiệm cận 37.000 điểm. Chính vì động thái này mà chúng ta thấy rằng các quỹ nước ngoài đã bắt đầu vào và bắt đáy cổ phiếu Việt Nam, rõ ràng cổ phiếu Việt Nam của chúng ta đang rất hấp dẫn.

Về xu hướng mua bán của nhà đầu tư nước ngoài tuần qua, nhóm này vẫn tiếp tục giải ngân trên thị trường với giá trị 1.612 tỷ đồng. Trong 2 tuần trước, khối ngoại đã mua ròng gần 10.000 tỷ đồng thông qua các quỹ ETFs. Tôi cho rằng nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục giải ngân vào chứng khoán Việt Nam do các yếu tố vĩ mô trên thế giới đã ổn định. CPI của Mỹ đã giảm, qua đó cho thấy tốc độ tăng lãi suất của FED sẽ giảm đi, từ đó không gây áp lực lên tỷ giá USD/VND.

Yếu tố thứ 2 chính là nội lực của kinh tế Việt Nam mạnh mẽ hơn các nước trong khu vực với tốc độ tăng trưởng đạt 8%, trong khi thị trường chứng khoán giảm 35% so với vùng đỉnh đầu năm (các nước trong khu vực chỉ giảm từ 7- 15%). Vì vậy, cổ phiếu của Việt Nam hiện tại đang rất hấp dẫn.

Về xu hướng từ đây đến cuối năm 2022, tôi cho rằng sẽ là xu hướng tăng điểm và hướng tới mục tiêu 1.120 điểm vào cuối năm nay, tức là tăng thêm khoảng 15,4% tính từ thời điểm đóng cửa ở vùng 971 vào thứ 6 ngày 25/11/2022.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc tập trung vào các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu (nhóm bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, xây dựng, vật liệu xây dựng) với kỳ vọng phục hồi ngắn hạn do giá giảm quá sâu. Nhóm cổ phiếu bluechip có lợi nhuận kinh doanh ổn định, nhóm ngân hàng với kỳ vọng là trụ cột dẫn dắt chỉ số VN-Index tăng trong thời gian tới.