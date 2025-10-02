Tạm giữ Lương Thị Thùy sinh năm 2002

Thông tin từ Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) cho biết, vào ngày 29/8/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Nghĩa Hảo, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Thị Thùy (SN 2002, trú thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa).

​Thùy có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với tang vật là 0,264 gam ma túy đá (Methamphetamine), khai nhận nhằm mục đích sử dụng.

Lương Thị Thùy- Ảnh: Trang Thông tin điện tử xã Phú Nghĩa

​Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với Lương Thị Thùy để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249/BLHS.

Đáng chú ý, trước đó không lâu, vào ngày 21/7/2025, Công an xã Phú Nghĩa cũng đã bắt giữ và tạm giam chồng của Thùy là Đỗ Ngọc Trọng (SN 1998, cùng trú thôn Nghĩa Hảo) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251/BLHS.

​Qua vụ việc, Công an xã Phú Nghĩa khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn xã, đặc biệt là thế hệ trẻ cần sống lành mạnh, nói không với ma túy vì chính mình, gia đình và xã hội.