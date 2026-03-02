Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm hoãn xuất cảnh 20 Giám đốc, Chủ hộ kinh doanh

02-03-2026 - 16:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Thuế vừa công bố danh sách 20 chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh có thông báo tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

20 Giám đốc, Chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh 1.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải danh sách các cá nhân là giám đốc, người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp và các chủ hộ kinh doanh có thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Danh sách chủ doanh nghiệp có thông báo tạm hoãn xuất cảnh:

20 Giám đốc, Chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh 2.

Nghị định 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025, việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng căn cứ vào mức nợ thuế và thời gian chậm nộp, cụ thể:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cơ quan Thuế có lưu ý quan trọng về việc điền mã số thuế, số định danh cá nhân khi lập hóa đơn điện tử

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

