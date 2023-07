Tâm lý hưng phấn nâng đỡ thị trường

VN-Index đã có một tuần giao dịch đầy biến động sau khi trải qua khoảng thời gian bùng nổ ở tuần trước đó. Cụ thể, tâm lý nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn sau chuỗi tăng điểm kéo dài của thị trường cùng việc tiến gần mức cản 1.180 điểm. Do đó, chỉ số đã liên tục biến động giằng co với những mẫu hình nến thân nhỏ kéo dài suốt 4 phiên liên tục trước khi bất ngờ bùng nổ và vượt mức cản 1.180 điểm ở ngày thứ sáu. Kết tuần, VN-Index đóng cửa ở mức 1.185.9 điểm, tăng 17,5 điểm (+1.5%).

Trong tuần qua, thị trường ghi nhận đà phục hồi ở đồng loạt cả 3 nhóm chỉ số. Trong đó, nhóm vốn hóa vừa (VNMID) tiếp tục ghi nhận mức tăng lớn nhất là 2,5%, qua đó thể hiện sự dẫn dắt của VNMID với thị trường chung. Không kém cạnh, VN30 cũng có mức tăng 2,2% trong khi VNSML tăng nhẹ 0,9%.

Giá trị giao dịch khớp lệnh trung bình trên cả 3 sàn đạt 18.922,72 tỷ đồng, giảm 1,1% so với tuần trước. Kịch bản dòng tiền tại các nhóm nhà đầu tư đã có sự thay đổi so với tuần trước khi nhóm nhà đầu tư cá nhân bất ngờ chốt lời đột biến hơn 1.500 tỷ đồng sau khi liên mục mua vào hơn 2.400 tỷ đồng trong 4 tuần liên tiếp trước đó. Ngược lại, khối ngoại mua ròng trở lại gần 900 tỷ đồng sau nhiều tuần liên tục bán ra. Cùng với đó, tổ chức có tuần thứ 2 mua vào và nâng tổng giá trị lên hơn 1.200 tỷ đồng.

Ở tuần qua, khối ngoại vẫn tập trung bán ròng mạnh nhất ở MSB (-269,2 tỷ), CTG (-129,4 tỷ đồng), POW (-128 tỷ đồng)... Ngược lại, mua ròng mạnh nhất ở VHM với giá trị 249,5 tỷ đồng, kế đến là VNM (+234 tỷ), HPG (+213 tỷ)...

Diễn biến dòng tiền tại các ngành hầu hết ghi nhận sự suy yếu trong tuần thanh khoản thị trường sụt giảm. Trong đó, ngành hóa chất dẫn đầu đà giảm khi mất hơn 19% so với tuần trước, thực phẩm và đồ uống lùi hơn 16%.… Ở chiều ngược lại, bất động sản và ngân hàng là 2 ngành duy nhất đi ngược thị trường chung.

Về mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023, theo dữ liệu từ FiinPro, 578 doanh nghiệp tương đương 49% trên 3 sàn đã công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua với lợi nhuận suy giảm liên tiếp. Riêng HSX và HNX có 281/765 doanh nghiệp công bố có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng âm 3%. Kết quả kinh doanh phân hóa với 47% cổ phiếu tăng trưởng dương so cùng kỳ. 4 công ty trong VN30 đã công bố kết quả kinh doanh có mức tăng trưởng bình quân âm 5,6% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh sẽ còn thay đổi khi các công ty lớn công bố báo cáo tài chính, tuy nhiên kết quả được dự báo là không nổi bật và chưa cải thiện so cùng kỳ và quý I.

Theo CTCK MBS, thị trường trong nước lúc này đang ở giai đoạn cuối của mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II, do vậy những gì xấu nhất cũng đã qua. Hiện tại, tâm lý nhà đầu tư đang rất hưng phấn, các nhịp rung lắc trong phiên đều kết thúc bằng nhịp hồi phục và chỉ số ngày càng tiến gần về ngưỡng tâm lý 1.200 điểm.

Về góc độ kỹ thuật, thị trường đang ở tháng tăng thứ 3 liên tiếp, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 17,76% kể từ đầu năm và 35,72% từ đáy tháng 11/2022. Vùng cản kỹ thuật của nhịp tăng này có thể đạt ở khu vực 1.228 điểm, tuy vậy vùng cản tâm lý ở khu vực 1.200 – 1.212 điểm sẽ được nhà đầu tư chú ý nhiều hơn ở thời điểm này. Tuần này, nhà đầu tư có thể quan tâm đến nhóm cổ phiếu chứng khoán khi thị trường có khả năng vượt ngưỡng tâm lý 1.200 điểm.

Cùng chung quan điểm tích cực về thị trường tuần này, CTCK Vietcombank (BCBS) khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với các cổ phiếu đang có xu hướng vượt lên trên vùng kháng cự và đang thu hút lực cầu tốt thuộc các nhóm ngành như thép, chứng khoán, bất động sản.

Chứng khoán toàn cầu trái chiều trong tuần vừa qua với mức tăng được ghi nhận ở Mỹ và châu Âu, trong khi các thị trường lớn ở châu Á giảm điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã hoàn tất chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp.

Mùa báo cáo tài chính quý II/2023 vẫn đang diễn ra ở phố Wall và kết quả có vẻ đủ tốt để đưa thị trường đi lên với tốc độ chậm chạp ở thời điểm này. Tuần này, bức tranh lợi nhuận sẽ được hiển thị rõ ràng hơn khi số doanh nghiệp công bố báo cáo đạt tới ngưỡng 50% tổng vốn hoá thị trường.

Thông tin đáng chú ý nhất trong tuần là động thái chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn sẽ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trên thị trường tài chính Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ lần lượt có cuộc họp định kỳ. Trong đó, FED và ECB được dự báo sẽ tăng lãi suất, còn BOJ được cho là sẽ “án binh bất động”.