Tân Á Đại Thành tiếp tục hợp tác BCG, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Ngày 3/11/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Boston Consulting Group (BCG) tổ chức lễ ký kết hợp tác tư vấn chiến lược "Từ tốt đến vĩ đại" (Good to Great), đánh dấu giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng Ban Lãnh đạo cấp cao; ông Il-Dong Kwon - Tổng Giám đốc BCG tại Việt Nam cùng các chuyên gia tư vấn. Đại diện ký kết là bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Marketing & Truyền thông Tập đoàn Tân Á Đại Thành và ông Il-Dong Kwon.

Theo thỏa thuận, BCG tiếp tục đồng hành cùng Tân Á Đại Thành hoạch định chiến lược dài hạn, phát huy những lợi thế hiện có và nhận diện cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường thay đổi. Sự hợp tác hướng tới khai thác tiềm năng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

33 năm phát triển, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới

Thành lập năm 1993 với sản phẩm bồn nước inox, Tân Á Đại Thành từng bước mở rộng hoạt động, phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành trên ba lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản.

Năm 2021, Tân Á Đại Thành lần đầu hợp tác với BCG triển khai chương trình tư vấn tái cấu trúc chiến lược "Từ tốt đến vĩ đại", hướng tới hoàn thiện mô hình quản trị, xác lập các ưu tiên phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sau 5 năm, việc tiếp tục lựa chọn BCG cho thấy doanh nghiệp đang chủ động rà soát chiến lược tăng trưởng, khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có và chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo.

Kết nối ba lĩnh vực, mở rộng không gian tăng trưởng

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, công nghệ phát triển nhanh và xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng phổ biến, các doanh nghiệp đứng trước yêu cầu đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng và thích ứng với nhu cầu thị trường.

Tân Á Đại Thành định hướng phát huy thế mạnh của ba lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản, tăng cường kết nối nguồn lực và từng bước hình thành các chuỗi giá trị liên hoàn, nâng cao tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh.

Ở lĩnh vực Công nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục, tiến tới hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp cho ngôi nhà hiện đại, từ kim khí gia dụng đến vật liệu xây dựng; chú trọng phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xanh và mở rộng cơ hội xuất khẩu. Lĩnh vực Công nghệ cao tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ đời sống, hướng tới những giải pháp thông minh, tiện ích. Còn lĩnh vực Bất động sản không chỉ kế thừa những thành quả từ Công nghiệp và Công nghệ cao mà còn hướng tới kiến tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại, tinh khiết, nơi các sản phẩm, giải pháp và công nghệ được ứng dụng đồng bộ. Tập đoàn chú trọng thiết kế trải nghiệm sống trọn vẹn, phù hợp với xu hướng và lối sống của người Việt hiện đại.

Tân Á Đại Thành phát triển trên ba lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản.

Đồng hành trong quá trình này, BCG sẽ tư vấn đánh giá cơ hội thị trường, xác lập các ưu tiên chiến lược và hoạch định lộ trình phát triển, góp phần giúp Tân Á Đại Thành mở rộng dư địa tăng trưởng trong nước và quốc tế.

BCG đồng hành hiện thực hóa chiến lược dài hạn

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Il-Dong Kwon - Tổng Giám đốc BCG tại Việt Nam đánh giá cao quá trình phát triển của Tân Á Đại Thành, đồng thời nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh bền vững không chỉ đến từ chiến lược phù hợp mà còn phụ thuộc vào năng lực thực thi.

Ông Il-Dong Kwon - Tổng Giám đốc BCG tại Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết.

Theo đại diện BCG, giai đoạn hợp tác mới sẽ kết hợp kinh nghiệm tư vấn quốc tế với sự am hiểu thị trường Việt Nam. BCG cam kết phối hợp cùng Ban Lãnh đạo Tân Á Đại Thành xây dựng các định hướng khả thi, chuyển hóa chiến lược thành chương trình hành động cụ thể.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Marketing & Truyền thông Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết: "Việc tiếp tục lựa chọn BCG thể hiện quyết tâm không ngừng đổi mới và chủ động chuẩn bị cho tương lai của Tân Á Đại Thành. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp không chỉ cần phát huy những thế mạnh sẵn có mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, khả năng đón đầu xu hướng và năng lực chuyển hóa cơ hội thành giá trị thực tiễn. Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành của BCG sẽ giúp Tân Á Đại Thành tiếp tục khai mở những tiềm năng phát triển, kiến tạo các sản phẩm, giải pháp và trải nghiệm khác biệt, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa thương hiệu Việt vươn xa."

Việc tiếp tục hợp tác với BCG trước cột mốc 33 năm thành lập là bước chuẩn bị của Tân Á Đại Thành cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới củng cố năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và nắm bắt cơ hội từ xu hướng phát triển xanh, đổi mới công nghệ và nhu cầu nâng cao chất lượng sống.