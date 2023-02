Tân binh "khủng" của làng xe điện, khởi nghiệp gần 2 năm được định giá tới 13 tỷ USD

Zeekr - thương hiệu xe điện là thành viên của tập đoàn Geely tới từ Trung Quốc vừa công bố rằng họ đã huy động được 750 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Trong đó, bao gồm các khoản đầu tư tới từ Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) của tỷ phú Robin Zheng, tập đoàn sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới hiện nay; doanh nhân người Israel Amnon Shashua, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Mobileye Global Inc; Quỹ Công nghiệp Yuexiu, Quỹ Tongshang và Quỹ Sản xuất Thông minh Xin’an.

Sau khi hoàn thành khoản đầu tư, Zeekr sẽ được định giá 13 tỷ USD. Đây là một con số không hề nhỏ khi mà Zeekr mới chỉ được Geely ra mắt vào năm 2021 (chưa đầy 2 năm) nhưng đã đạt được mức định giá đáng mơ ước của rất nhiều hãng xe khởi nghiệp khác.

Nguồn vốn sẽ hướng tới việc xây dựng mang lưới bán hàng toàn cầu và tăng cường nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới. Hiện, Zeekr đang tập trung nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo AI với các ví dụ như hệ thống lái chống trượt và hệ thống trợ lý điều khiển xe kích hoạt bằng giọng nói.

Zeekr 001. (Ảnh minh họa)

Sản phẩm nổi trội nhất của Zeekr là mẫu Zeekr 001 được đánh giá là có thể di chuyển tới 641 dặm, tương đương khoảng 1.000km cho mỗi một lần sạc. Trong khi đó, mẫu xe điện Model S của Tesla với khả năng hoạt động xa nhất trong một lần sạc chỉ đạt 396 dặm, tương đương khoảng hơn 630km.

Được biết, Zeekr đã bán được hơn 70.000 xe trong năm 2022, chủ yếu ở thị trường Trung Quốc và sắp tới là thị trường châu Âu. Trước đó, trong tháng 12/2022, theo Reuters, Zeekr cũng được cho là đã bí mật nộp hồ sơ IPO niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, gần như cùng thời điểm với 2 công ty khởi nghiệp xe điện khác là Vinfast và Fisker.

Tham khảo: Forbes