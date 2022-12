Tân Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình (HBC): 25 năm làm lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn quốc tế chuyên quản lý rủi ro, tham gia làm Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Hầm Đèo Cả...

Ngày 14/12/2022, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố hai Nghị quyết thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Viết Hải, đồng thời ông Nguyễn Công Phú được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Nghị quyết cũng thông qua việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Ông Lê Viết Hải giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập.



Ông Lê Viết Hải và Ông Nguyễn Công Phú chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Theo thông tin từ Hòa Bình, ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951, nguyên quán Quảng Trị nhưng sinh tại Quảng Nam, Chiến khu 5. Sau năm 1954, ông sinh sống tại Huế, tốt nghiệp Kỹ sư Tạo tác – Thủy lợi, Khoá đầu tiên tại Đại học Khoa học – Huế.

Năm 1993, ông trúng tuyển học bổng của Chính phủ Pháp để tiếp tục lấy Tiến sĩ về cơ học đất và công trình ngầm - Đại học Khoa học Paris – Trường Cầu đường Paris và trong suốt quá trình công tác đến năm 2021 đảm nhiệm các chức vụ quản lý cấp cao trong Tập đoàn Apave tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tập đoàn Apave là một tập đoàn quốc tế với hơn 150 năm chuyên về quản lý rủi ro, cung cấp các dịch vụ và chuyên môn xoay quanh 5 lĩnh vực: kiểm tra, đào tạo, thử nghiệm và đo lường, chứng nhận và ghi nhãn, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, trải từ an toàn cá nhân, an toàn và tuân thủ quy định ở công trường, chất lượng sản phẩm, an toàn môi trường hoặc bảo mật kỹ thuật số.

Sau khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành, phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương - Cete Apave Lyonnaise giai đoạn 1995 - 1997, ông Phú có hơn 25 năm làm việc tại các vị trí Tổng Giám đốc Apave Asia – Pacific, Chủ tịch Apave tại các quốc gia Singapore, Myanmar, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia.

Trong 30 năm sống ở nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Công Phú đã tham gia thiết kế và quản lý nhiều công trình xây dựng tại hơn 20 nước ở các châu lục.

Tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Tiến sĩ Nguyễn Công Phú được bầu vào Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 26 năm là người đứng đầu Tập đoàn Apave, ông đã tham gia nhiều công trình như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Hầm Đèo Cả, đóng góp ý kiến cùng với các Bộ ngành Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp,… để hoàn chỉnh các thể chế quản trị, quản lý về chất lượng và an toàn các công trình tại Việt Nam.