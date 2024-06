Tận hưởng Euro với TV cỡ lớn 75-85 inch mang “trí thông minh" AI

TV màn hình lớn tích hợp AI, thăng hạng trải nghiệm Euro

Nhiều người cho rằng trải nghiệm xem bóng đá giữa cổ động viên mua vé ra sân và hội theo dõi trận đấu qua TV luôn là "một trời một vực". Tuy nhiên, với TV màn hình lớn từ 75 inch trở lên, việc thưởng thức trận cầu sôi động tại nhà hay sân cỏ không còn nhiều khoảng cách, nhất là khi xem cùng người thân, bạn bè. Điều này cũng phù hợp với xu hướng, khi một khảo sát tiêu dùng TV gần đây cho thấy TV màn hình đang ngày càng phổ biến và trở thành tiêu chuẩn mới lựa chọn TV của người tiêu dùng.

Năm nay, Samsung vẫn là hãng hàng đầu trào lưu TV cỡ lớn. Dữ liệu từ nhà sản xuất TV Top 1 thế giới 18 năm liên tiếp này, được công bố vào tháng 2-2024, cho thấy hãng chiếm 33,9% thị phần TV kích thước 75 inch trở lên.

Mùa hè này, màn hình lớn sẽ mang đến trải nghiệm đắm chìm như thể người xem đang có mặt trên sân cỏ châu Âu. Mọi chi tiết từ màu cờ sắc áo, những đường bóng đẹp hay niềm vui chiến thắng của các cầu thủ và cổ động viên… được tái hiện chân thực hơn nhờ khả năng nâng cấp hình ảnh từ bộ vi xử lý tính hợp AI - "chìa khóa" cho các sản phẩm Samsung AI TV vừa được ra mắt gần đây, hứa hẹn biến Euro 2024 trở thành mùa giải bóng đá khó quên với tín đồ thể thao Việt Nam.

Giờ đây, người yêu bóng đá có thể nói lời tạm biệt với những trận đấu có chất lượng hình ảnh "phập phù", giật hình, xé hình hoặc thiếu sắc nét trên các dòng TV cũ. Bộ vi xử lý NQ8 AI thế hệ 3 trên Neo QLED 8K cực kỳ nhanh và mạnh mẽ với 512 mạng nơ-ron thần kinh (gấp 8 lần so với thế hệ tiền nhiệm) sẽ mang đến tốc độ xử lý hình ảnh gấp đôi, đảm bảo trải nghiệm xem tuyệt vời với các chi tiết sắc nét trên mọi nội dung. Thế hệ Samsung AI TV 2024 có khả năng nâng cấp mọi nội dung đầu vào lên chuẩn 4K/8K sắc nét nhờ tính năng AI Upscaling Pro, khiến hình ảnh sân cỏ tại Đức hiện lên nét căng, sống động rực rỡ hơn hẳn TV thông thường.

Bộ xử lý AI nâng cấp hình ảnh lên chất lượng hình ảnh rõ nét từng chi tiết trên sân cỏ

Nỗi "ác mộng" giật hình khi cầu thủ sút bóng hay tranh chấp bóng trên sân cũng không còn xuất hiện trên Samsung AI TV. Tính băng AI Motion Enhancer Pro có khả năng chủ động làm rõ nét các cảnh chuyển động nhanh, nhất là đường di chuyển của cầu thủ và bóng. Các dòng chữ chạy trên bản tin dưới chân màn hình cũng rõ ràng, mượt mà hơn. Ngoài ra, công nghệ Real Depth Enhancer Pro sẽ thêm chi tiết vào các cảnh chuyển động nhanh bằng AI, giúp thể hiện hình ảnh với độ sâu sống động như thể bạn đang xem bóng đá với định dạng 3D ở rạp chiếu.

Chuyển động của quả bóng hay dòng chữ hiển thị trên bản tin, đều được AI thêm chi tiết làm rõ nét

Âm thanh cũng là một trải nghiệm khác biệt khi thưởng thức Euro trên Samsung AI TV. Trí tuệ nhân tạo tích hợp trong TV sẽ tối ưu âm thanh reo hò của cổ động viên, tiếng xé gió của trái bóng với hành động trên màn hình để bạn có cảm giác như đang sống trong không khí sôi động của trận đấu. Ngoài ra, AI cũng có khả năng tự động phân tích tạp âm như tiếng máy hút bụi, tiếng xe cộ, tiếng điều hoà không khí… và điều chỉnh âm lượng, giúp tín đồ bóng đá tận hưởng trọn vẹn không khí sôi động trên khán đài lẫn sân cỏ.

Trên Samsung AI TV thế hệ mới, người xem sẽ được thưởng thức trận cầu "mãn nhãn, mãn nhĩ"

AI tiết kiệm điện năng, ăn ngủ cùng bóng đá không "xót ví"

Với tần suất các trận đấu dày đặc và diễn ra trong giai đoạn mùa hè nắng nóng, nhu cầu thưởng thức Euro có thể kéo theo lượng điện năng tăng cao do sử dụng TV, điều hoà không khí… thường xuyên. Tín đồ bóng đá không cần lo lắng bởi tính năng AI Energy trên ứng dụng SmartThings có khả năng tận dụng bộ xử lý và cảm biến tích hợp của TV để phân tích môi trường xung quanh, tự động điều chỉnh các thông số như ánh sáng (tùy vào điều kiện sáng hiện tại của môi trường), chuyển động (tự hạ sáng khi người dùng rời khỏi màn hình), nội dung (tinh chỉnh sáng theo nội dung), giúp tiết kiệm đến 30% điện năng.

Ngay cả khi đang xem bóng đá, người dùng cũng có thể theo dõi và điều chỉnh việc sử dụng năng lượng của TV và thiết bị trong nhà, thông qua giao diện 3D Map Views trên ứng dụng SmartThings. Theo Samsung, các dòng AI TV 2024 đã được cải tiến để tiết kiệm điện năng vượt trội, trong đó TV 8K dẫn đầu với khả năng tiết kiệm 30% điện năng, TV 4K, OLED, QLED có khả năng tiết kiệm đến 25% điện năng.

Sắm TV Samsung tận hưởng Euro với ưu đãi chưa từng có

Không chỉ giúp thăng hạng trải nghiệm xem bóng đá bằng công nghệ AI, Samsung còn có một nước đi làm nức lòng người hâm mộ khi triển khai chương trình ưu đãi "Chọn AI mạnh – Hoàn tiền càng mạnh". Cụ thể, khi mua các dòng TV Neo QLED 4K, OLED, QLED, The Frame, UHD trên Samsung Shop hoặc Điện Máy Xanh, người dùng sẽ được hoàn tiền từ 1,5 triệu (với các dòng TV UHD) đến 15 triệu đồng (với các dòng TV Neo QLED 4K). Chương trình diễn ra trước thềm Euro, kéo dài từ 20/5/2024 đến 28/6/2024, giúp người dùng tiết kiệm một khoản đáng kể khi sắm TV xem bóng đá hè này. Ngoài ra, với những gia đình đang có ý định nâng cấp TV cũ, Samsung cũng áp dụng chương trình thu cũ đổi mới, trợ giá lên đời TV với chi phí tối ưu.

Chương trình Trả góp 0% tiếp tục được duy trì như một hình thức giúp tín đồ bóng đá có thể yên tâm sắm TV màn hình lớn mà không quá lo lắng về vấn đề tài chính. Samsung hỗ trợ người dùng trả sau đến 75% khi mua TV 75 inch và trả sau đến 85% chi phí khi mua TV 85 inch.

Ngoài ra, khi mua các sản phẩm Samsung AI TV cao cấp như Neo QLED và OLED tại Điện Máy Xanh, người dùng nhận được quà tặng trị giá lên đến 40 triệu đồng như: điện thoại Samsung Galaxy S24, máy chiếu Samsung The Freestyle thế hệ 2, đặc quyền 1 đổi 1 (áp dụng cho dòng Neo QLED 8K), 3 năm bảo hành. Khách hàng còn được tận hưởng gói giải trí đa dạng có giá trị lên đến 6.669.000 đồng, trong đó: 3 tháng Super Vip Samsung trên ứng dụng TV360 (áp dụng cho các dòng TV từ 2022 - 2024) để xem trọn vẹn bản quyền Euro 2024; gói VieON HBO Go xem phim định dạng 4K (áp dụng cho dòng TV QLED Q70, Q80 năm 2023 - 2024); 7 tháng sử dụng gói FPT Play Max với nhiều nội dung thể thao, phim truyện đặc sắc; 2 năm sử dụng gói VTVCab ON (áp dụng cho các dòng TV từ 2022 - 2024); 6 tháng Movie Pass xem phim không gian trên Galaxy Play (áp dụng cho Neo QLED và QLED); 12 tháng xem Gói Gia Đình tiêu chuẩn trên ClipTV.

Euro đang cận kề với những trận cầu "nảy lửa" từ các đội tuyển. Đừng chần chừ mà hãy tận dụng ngay các ưu đãi hấp dẫn của Samsung trong giai đoạn này để lên đời TV màn hình lớn và tận hưởng sự kiện thể thao 4 năm mới có một lần này theo cách mãn nhãn, mãn nhĩ nhất.