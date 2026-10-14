Tận nơi 12 cây hoa sữa nở rộ quanh một chung cư Hà Nội: Vì sao người dân phải đóng kín cửa, xịt nước lên cây?

Những ngày giữa tháng 10, hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, tỏa mùi hương đặc trưng của mùa thu. Tuy nhiên, tại một số khu dân cư, việc nhiều cây hoa sữa cùng nở rộ khiến mùi hương trở nên nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận, tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), chỉ tính riêng các tuyến đường xung quanh tòa chung cư CT1 và CT3 đã có 12 cây hoa sữa. Tối 13/10, người dân và ban quản lý đã sử dụng vòi phun nước xịt lên các tán cây hoa sữa để làm rụng bớt hoa, hạn chế mùi hương lan tỏa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.

Hàng chục cây hoa sữa quanh một khu chung cư ở Hà Nội đồng loạt nở rộ khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Những cây hoa sữa lâu năm nở rộ, ngay sát cửa sổ nhà dân

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Ban Quản trị tòa nhà CT1 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm cho biết, "Cái đặc trưng của hoa sữa này là nó ít ít thôi thì nó dễ chịu nhưng mà nhiều quá. Nó nặng mùi quá thì cư dân kêu nhiều, chả làm nào được cả. Giờ chỉ dùng vòi phun nước để đỡ mùi nồng nặc đi thôi. Từ hôm qua đến nay thì mùi hương hoa sữa cũng giảm tương đối".

“Việc xịt nước có lẽ cũng chỉ làm rụng chưa đến một nửa số hoa. Tuy nhiên, khi hoa sữa dính nước, phấn hoa cũng bị rửa trôi nên mùi hương giảm đi đáng kể. Đặc thù của hoa sữa là dù đang tỏa hương rất thơm, chỉ cần trải qua một trận mưa, mùi hương cũng giảm hẳn”, ông Long chia sẻ.

BQL tòa chung cư cho biết sau khi xịt nước thì mùi hương hoa sữa cũng giảm đáng kể

Những chùm hoa sữa ghé sát vào cửa sổ nhà dân, mùi hương đậm đặc khiến cuộc sống bị ảnh hưởng

Một người dân cho biết tình trạng mùi hoa sữa nồng nặc đã diễn ra nhiều năm, đặc biệt khi các cây lớn dần, tán rộng và ra nhiều hoa hơn.

“Cây càng già, hoa càng nhiều nên mùi càng nồng. Người dân ở đây hầu như phải đóng cửa để hạn chế mùi. Tuy nhiên, đóng cửa lại bí khí, dù thời tiết mùa thu mát mẻ vẫn có gia đình phải sử dụng điều hòa. Nhiều người còn phải đeo khẩu trang vì không chịu được mùi hoa sữa quá đậm”, Phó Ban Quản trị tòa nhà CT1 cho biết.

Một số cư dân cho biết phải đóng kín cửa nhà để hạn chế mùi hoa sữa, dù thời tiết mùa thu khá mát mẻ.

Mùi hoa sữa nồng nặc khiến một số người dân sinh sống gần hàng cây cảm thấy khó chịu, đặc biệt vào ban đêm.

Một cư dân sinh sống tại khu đô thị chia sẻ, "Cư dân sinh sống gần khu vực có cây hoa sữa rất khó chịu, nhất là vào buổi đêm. Tôi cũng đã nghe tin thành phố có chủ trương di dời bớt mật độ cây hoa sữa trong thành phố thì chúng tôi rất đồng tình. Còn chuyện với số lượng bao nhiêu thì cư dân chúng tôi không có ý kiến".

Cư dân sinh sống ngay cạnh hàng cây hoa sữa cho biết, trước đây gia đình thường xuyên mở cửa nhà từ sáng đến tối. Tuy nhiên, khi hoa sữa nở rộ, mùi hương nồng nặc khiến gia đình phải hạn chế mở cửa, đặc biệt vào ban đêm, gây cảm giác khó chịu trong sinh hoạt. "Nhà tôi ngay mặt đằng trước, bây giờ phải đóng kín cửa. Buổi đêm mùi hắc, ngửi không dễ chịu tí nào", cư dân sinh sống tại khu đô thị chia sẻ.

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo Đề án đã được phê duyệt; cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa Thu, góp phần tạo nên bản sắc đô thị Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Theo thống kê trong "Đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước," Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa.

Hoa sữa cũng là một trong những loài cây đặc trưng của Hà Nội, được trồng phổ biến trên nhiều tuyến phố, khu đô thị. Đơn cử như trục Kim Mã-Xuân Thủy-Hồ Tùng Mậu-Cầu Diễn (Quốc lộ 32) hiện có 670 cây hoa sữa. Vành đai 1 có 481 cây hoa sữa; Vành đai 2,5 có 272 cây. Trục Văn Cao-Liễu Giai-Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long có 350 cây, còn tuyến Kim Ngưu-Tam Trinh có 29 cây...

Tại khu vực nội đô lịch sử, Nguyễn Du là tuyến phố có nhiều cây hoa sữa cổ thụ, kích thước lớn.