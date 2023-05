Tán thành ban hành nghị quyết mới cho TP HCM

Bốn bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn

Sáng cùng ngày, QH hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Buổi chiều, QH nghe tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Theo chương trình dự kiến, hôm nay, 27-5, QH tiếp tục nghe đại diện Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân; báo cáo thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân; tờ trình về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; báo cáo thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của QH năm 2024; thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của QH năm 2024. QH sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân và dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 5, QH dành thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 6 đến sáng 8-6. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng sẽ lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của ĐBQH; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các bộ trưởng khác cũng sẽ "chia lửa" cùng 4 bộ trưởng để làm rõ các vấn đề liên quan.