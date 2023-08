Tăng 100 tỷ USD từ đầu năm, vốn hoá của Berkshire Hathaway chạm đỉnh: Không phải công ty công nghệ vẫn đứng top đầu, là minh chứng cho thấy Warren Buffett không hề mất đi sức hút

Vốn hoá của Berkshire Hathaway đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần này, khi trong năm nay đã “có thêm” 100 tỷ USD - tương đương với Ford và Halliburton cộng lại.

Tập đoàn của Warren Buffett, sở hữu các doanh nghiệp từ đường sắt đến bánh kẹo, hiện trị giá 780 tỷ USD. Nhà đầu tư vẫn bị thu hút bởi Berkshire bất chấp một quý không mấy thuận lợi với nền kinh tế Mỹ hay một số công ty trong danh mục của tập đoàn gặp khó khăn và ít có khoản đầu tư mới.

Các nhà đầu tư lâu năm của Berkshire cho biết có nhiều lý do hợp lý giúp cổ phiếu Berkshire tăng 16% trong năm nay.

Christopher Rossbach, CIO của J Stern & Co, cổ đông lâu năm của Berkshire, cho hay: “Thực tế là nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà hồi phục, đây là dấu hiệu tích cực. Buffett đạt được sự cân bằng hiệu quả khi đầu tư vào những doanh nghiệp thực sự chất lượng.”

Nhà đầu tư nhỏ lẻ đã góp phần giúp cổ phiếu Berkshire đạt đỉnh mới. Dữ liệu giao dịch của Goldman Sachs cho thấy, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đặt lệnh mua nhiều hơn so với lệnh bán đối với cổ phiếu Berkshire.

Các chiến lược gia của JPMorgan Chase lưu ý rằng nhu cầu đối với cổ phiếu loại B của Berkshire là khá lớn. Cổ phiếu loại B đang giao dịch ở mức 357 USD và cổ phiếu loại A là 543.680 USD - vốn nằm trong “vùng” ảm đạm hơn.

Phân tích của JPMorgan cho thấy, nhà đầu tư nhỏ lẻ đặc biệt hứng thú với cổ phiếu Berkshire loại B trong những ngày gần đây, sự chênh lệch giữa lệnh mua và bán ở mức cao. Đây cũng là thực tế thường thấy ở cổ phiếu Berkshire.

Đà tăng ấn tượng của cổ phiếu Berkshire được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh trong quý trước vừa được công bố. Lợi nhuận quý II đạt gần 36 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà đầu tư cũng lạc quan khi hãng bảo hiểm Geico báo lãi 2 quý liên tiếp sau hơn 1 năm thua lỗ.

Cổ đông Berkshire dường như cũng không ngạc nhiên khi Buffett cho biết ông không thấy có nhiều doanh nghiệp tiềm năng để đầu tư và đang đổ tiền vào trái phiếu chính phủ ngắn hạn.

Ở quý trước, Berkshire đã bán ròng 8 tỷ USD cổ phiếu và 10,4 tỷ USD trong quý I. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần từ danh mục tín phiếu kho bạc và khối tiền mặt 147 tỷ USD đang chuẩn bị đạt mức cao chưa từng có là 5 tỷ USD trong năm nay.

Rhys Williams, chiến lược gia trưởng tại Spouting Rock Asset Management, nhận định: “Ở thời điểm này, ai nắm giữ tiền mặt đều đang đứng ở vị trí rất an toàn. Khi điều gì cũng có thể xảy ra bất ngờ, thì khối tiền mặt này sẽ giúp Berkshire phát huy được thế mạnh.”

Ngoài ra, hiệu suất danh mục đầu tư của Berkshire cũng khiến nhà đầu tư vui mừng. Giá trị cổ phần trong Apple đã tăng lên gần 60 tỷ USD sau khi cổ phiếu của công ty này tăng mạnh.

Các nhà đầu tư cho biết, tất cả những thành tích này đủ để bù đắp cho một số yếu tố tiêu cực.

Cụ thể, lợi nhuận hoạt động của Berkshire tăng 6,6% một phần là nhờ thương vụ thâu tóm tập đoàn bảo hiểm Alleghany. 25% cổ phần trong Occidental đã giúp lợi nhuận của hãng dầu mỏ được đưa vào báo cáo tài chính của Berkshire.

Ngoài ra, kết quả kinh doanh cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt. BNSF báo cáo doanh thu mảng vận chuyển giảm và cho biết nhu cầu của người tiêu dùng cũng như toàn ngành đi xuống. Đà trượt dốc của thị trường bất động sản cũng ảnh hưởng đến mảng kinh doanh sản phẩm xây dựng, môi giới và nhà đã xây dựng của Berkshire.

Các thương hiệu bao gồm Duracell, công ty đồ may mặc Fruit of the Loom và hãng sản xuất xe máy Forest River cũng báo cáo doanh thu giảm. Hãng điện lực PacificCorp cảnh báo họ đang đối mặt với yêu cầu bồi thường hơn 7 tỷ USD liên quan đến các vụ cháy rừng năm 2020 ở Oregon và California.

Tuy nhiên, đây là những vấn đề mà cổ đông của Berkshire… ít lo ngại. Họ tập trung nhiều hơn vào những quyết định đầu tư của Buffett.

Darren Pollock, giám đốc danh mục đầu tư tại Cheviot, cho hay, “thị trường lạc quan đã thúc đẩy đà tăng của Berkshire”, lợi nhuận ở Apple, các khoản đầu tư thành công vào năng lượng và các tập đoàn thương mại Nhật Bản đã tạo nên tâm lý hứng khởi.

Pollock nhận định: “Buffett và sự nhạy bén của ông đang nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa. Có những thời điểm, một số người trên thị trường lại lầm tưởng rằng Buffett đã mất đi ‘bàn tay vàng’ khi đầu tư.”

Tham khảo Financial Times