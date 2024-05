Tăng cường trí nhớ với Ginkgo Biloba và Guarana - Thảo dược quý cho não

Ginkgo Biloba (dịch chiết cao lá bạch quả): Chìa khóa cho trí nhớ minh mẫn



Từ xa xưa, con người đã luôn trân trọng và tìm kiếm những phương pháp tự nhiên để bảo vệ sức khỏe. Ginkgo Biloba chính là minh chứng cho điều này. Đây là loại thảo dược mang đến nhiều lợi ích cho trí nhớ và sức khỏe não bộ, Ginkgo Biloba giúp tăng cường lưu thông máu não và bảo vệ tế bào thần kinh. Giống như dòng sông tưới mát cho khu vườn, Ginkgo Biloba mang oxy và dưỡng chất đến từng tế bào não, giúp máu lưu thông lên não dễ dàng hơn, cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất cho tế bào thần kinh. Nhờ vậy, trí nhớ của bạn được cải thiện đáng kể, khả năng tập trung trở nên sắc bén, và việc học tập, công việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ginkgo Biloba như lá chắn bảo vệ não bộ khỏi tác hại của gốc tự do - "kẻ thù" số 1 gây lão hóa não bộ. Nhờ vậy, tế bào thần kinh được khỏe mạnh, duy trì chức năng ghi nhớ và học tập lâu dài.

Ginkgo Biloba còn hỗ trợ chống lão hóa não bộ, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Ginkgo Biloba kích thích quá trình sản sinh tế bào thần kinh mới, từ đó cải thiện trí nhớ và chức năng não bộ giúp tăng cường sự tập trung và minh mẫn, giúp đẩy lùi Alzheimer - căn bệnh "mất trí nhớ" đáng sợ của tuổi già.

Guarana - Năng lượng cho trí tuệ, bí quyết "đánh thức" tiềm năng não bộ

Bên cạnh Ginkgo Biloba nổi tiếng với khả năng tăng lưu thông máu não, hạt Guarana từ Nam Mỹ không hề kém cạnh với nhiều ưu điểm.

Guarana chứa hàm lượng caffeine tự nhiên cao gấp 3 lần so với cà phê nhưng lại ít axit hơn caffein trong cà phê và không gây lo âu, bồn chồn, từ đó giúp tinh thần tỉnh táo, tăng sự tập trung cao độ. Guarana giúp tăng cường lưu thông máu não, cung cấp oxy và dưỡng chất cho tế bào thần kinh, từ đó hỗ trợ cải thiện trí nhớ, khả năng ghi nhớ và học tập hiệu quả hơn. Guarana còn giúp tăng cường sản xuất dopamine - "hormone hạnh phúc", giúp giảm stress, mệt mỏi tinh thần và duy trì trạng thái tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Hạt Guarana hỗ trợ giảm stress, mệt mỏi tinh thần

Tăng cường sức mạnh não bộ: Bên cạnh Ginkgo Biloba và Guarana, còn có những dưỡng chất quý nào?

Để duy trì sức khỏe não bộ và cải thiện chức năng nhận thức, bạn có thể tham khảo thêm một số dưỡng chất thiên nhiên sau:

Nattokinase - "Chiến binh đánh tan cục máu đông" là enzyme được chiết xuất từ đậu nành lên men, nổi tiếng với khả năng đánh tan cục máu đông hiệu quả. Nhờ vậy, Nattokinase giúp cải thiện lưu thông máu đến não, cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất cho tế bào thần kinh, từ đó giúp tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh về não bộ như đột quỵ.

Lecithin - "Chất dinh dưỡng cho não bộ" (chiết xuất mầm đậu nành) hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương, đồng thời mang đến nguồn dưỡng chất dồi dào cho não bộ, giúp tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa nguy cơ bệnh đãng trí ở người lớn tuổi.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ultra Memore Plus – Viên uống chiết xuất Ginkgo Biloba và Guarana từ Mỹ

Sản phẩm nổi bật với chiết xuất Ginkgo Biloba và Guarana dạng tinh chất, cùng sự kết hợp của các loại thảo dược quý giá như Nattokinase, Lecithin. Ngoài ra, sản phẩm chứa Nhân Sâm Triều Tiên giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường sức đề kháng, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Ultra Memore Plus - Viên uống hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não từ Mỹ

Ultra Memore Plus được sản xuất và đóng gói tại nhà máy tiểu bang New Jersey - USA – Thuộc Vitamins For Life thương hiệu trên 40 năm tại Mỹ hiện đang bán và phân phối hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, sản phẩm đang được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn bởi sự lành tính (không chất bảo quản, thành phần thiên nhiên) và mang lại hiệu quả lâu dài.



