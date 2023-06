Tầng lớp trung lưu đang gia tăng, 1 doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng được kỳ vọng hưởng lợi lớn

Công ty CP Vincom Retail (VRE) là thương hiệu bất động sản bán lẻ hàng đầu của Việt Nam. Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là công ty mẹ của VRE.



Theo Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023 của VRE khả quan với doanh thu thuần đạt 1.943 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại (TTTM) ghi nhận doanh thu 1.913 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.



Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 1.000 tỷ đồng (tăng trưởng ấn tượng ở mức 171% so với cùng kỳ năm trước và 23% so với quý 4//2022.). Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 19% và 22% kế hoạch năm chủ yếu nhờ mảng cho thuê tăng trưởng mạnh khi không chi hỗ trợ khách thuê (trong khi quý 1/2022 chỉ đạt 464 tỷ đồng) và 3 TTTM mới được khai trương kể từ quý 2/2022, bao gồm VMM Smart City, VCP Mỹ Tho và VCP Bạc Liêu với tổng diện tích sàn/tổng diện tích mặt sàn (GFA) tăng thêm 93.000m2.



Biên lợi nhuận gộp tăng từ 44,6% lên 61,2% nhờ hoạt động vượt trội của mảng cho thuê với lợi nhuận hoạt động cho thuê đạt 1.478 tỷ đồng (tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái), tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 85,4%, giá thuê tăng 7 - 10% so với cùng kỳ năm 2019 và các biện pháp cắt giảm chi phí như bãi đỗ xe tự động và lắp điện mặt trời cho 50/83 TTTM tính đến quý 1/2023.



Mặt khác, doanh thu chuyển nhượng bất động sản của công ty giảm mạnh 97% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3 tỷ đồng do VRE chỉ bàn giao 1 căn shophouse tại dự án Thái Hòa so với 20 căn trong Q1/22. VRE dự kiến bắt đầu bàn giao dự án Điện Biên Phủ và Đông Hà Quảng Trị từ cuối tháng 6 nên doanh thu chuyển nhượng bất động sản sẽ bật tăng trở lại trong nửa cuối 2023.



Vì VRE tập trung vào việc tối ưu hóa hoạt động của 83 TTTM thay vì mở mới TTTM trong năm 2023 nên đã điều chỉnh kế hoạch số lượng mở mới TTTM từ 6 xuống 2, cụ thể gồm VMM Grand Park với GFA là 45.700m2 trong tháng 10 và VCP Hà Giang với GFA là 9.500m2 trong tháng 12.



"Do đó, chúng tôi điều chỉnh dự phóng tổng doanh thu công ty giảm 9% xuống 10.215 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoais). Ngược lại, tiền đặt cọc của VRE để phát triển cấu phần TTTM trong các dự án cho Vingroup (VIC) và các bên liên quan đã tăng hơn 30% lên hơn 5.800 tỷ đồng trong quý 1/2023 (tương đương 13% tổng tài sản), giúp thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay và đặt cọc tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, đạt 224 tỷ đồng. Do đó, chúng tôi điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng 2% lên 3.877 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái)", báo cáo vừa công bố của Công ty chứng khoán ACBS cho biết.



Với tình hình tài chính lành mạnh (tỷ lệ tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu là 12,2%), đội ngũ quản lý năng động và thị phần dẫn đầu, VRE được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tầng lớp trung lưu đang gia tăng, sự phát triển các khu đô thị mới và sự mở rộng liên tục của các thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, công ty chứng khoán này nhận định.



Về kế hoạch kinh doanh, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty diễn ra cách đây ít ngày, cổ đông VRE thông qua mục tiêu 10.350 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 41% so với năm 2022. Lãi sau thuế dự kiến 4.680 tỷ đồng, tăng 69%. Đây là kế hoạch kinh doanh tham vọng nhất mà ban lãnh đạo công ty từng đề ra.



Kế hoạch kinh doanh của VRE được dựa trên kỳ vọng của ban lãnh đạo về triển vọng của nền kinh tế cũng như môi trường kinh doanh trong năm nay sẽ khởi sắc hơn so với năm trước và thị trường tiếp tục hồi phục sau đại dịch COVID-19. Trong năm nay, VRE sẽ tập trung vào cho thuê trung tâm thương mại hiện nay và năm 2023 là cơ hội để công ty làm bài bản.



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của VRE đến thời điểm 31/12/2022 là 12.065 tỷ đồng. Theo thống nhất của Đại hội đồng cổ đông 2023, toàn bộ lợi nhuận này sẽ được giữ lại để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.