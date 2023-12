Tăng nhập khẩu điện và than từ Lào về Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào, diễn ra ngày 9-12 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng và mỏ Lào đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than. Việc nhập khẩu điện, than từ Lào không chỉ giúp phát triển kinh tế giữa hai nước, mà còn thực hiện mục tiêu kép về an ninh quốc phòng và cung ứng năng lượng cho nền kinh tế.

Về kế hoạch nhập khẩu than, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị: Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc khẩn trương đàm phán để ký hợp đồng nhập khẩu than, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất cơ chế đặc thù cho nhập khẩu than, nhất là nhập khẩu than từ Lào theo Hiệp định liên chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc các cấp có thẩm quyền.

Để thực hiện chủ trương nhập khẩu than từ Lào theo thỏa thuận cấp cao, Bộ trưởng Bộ Công thương giao TKV và Tổng Công ty Đông Bắc đề xuất cơ chế nhập (giá mua và bán) than từ Lào về Việt Nam, các giải pháp nâng cao năng lực tiếp nhận than về Việt Nam, ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác Lào cụ thể về sản lượng và thực hiện ngay sau khi hiệp định được thông qua.

Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam đề nghị Bộ Năng lượng và mỏ Lào, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các doanh nghiệp cung ứng than của Lào sớm đề xuất Chính phủ Lào giảm thuế xuất khẩu than và các loại phí liên quan để giảm giá thành khi xuất than sang Việt Nam; đồng thời đầu tư, nâng cấp hoặc hỗ trợ doanh nghiệp về hệ thống hạ tầng, kho bãi, vận chuyển than về Việt Nam.

Về hoạt động cung ứng điện tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu, trong những tháng cao điểm 5, 6 và 7 của năm 2024, Cục Điều tiết điện lực chủ trì cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng kế hoạch và trình lãnh đạo bộ trong tháng 12-2023 (rà soát, điều chỉnh trong tháng 3-2024).

Cục Điều tiết điện lực cũng cần khẩn trương hoàn thiện thông tư hướng dẫn EVN xây dựng khung giá các loại hình điện năng và hoàn thành trong tháng 1-2024. Đồng thời, phối hợp Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, EVN khẩn trương trình Chính phủ về xây dựng cơ chế giá điện nhập khẩu từ Lào, hoàn thành trong quý I-2024; xây dựng cơ chế đặc thù nhằm gỡ khó cho các nhà máy điện khí trong năm 2024.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu EVN và Tổng Công ty truyền tải điện Việt Nam tập trung cao độ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ đã đề ra. Đồng thời, EVN căn cứ nhu cầu, khả năng nhập khẩu điện từ Lào, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trong tháng 12-2023 về triển khai đường dây truyền tải mới từ Lào về Việt Nam, để kêu gọi đầu tư nhằm nâng công suất nhập khẩu điện từ Lào.