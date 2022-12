Tặng quà Tết 2023: doanh nghiệp đã bớt đau đầu?

Quà tặng Tết - Câu hỏi khó cho doanh nghiệp mỗi dịp Xuân về

Tặng quà Tết đối với doanh nghiệp thực sự là một thử thách. Nó đòi hỏi sự tinh tế và quan tâm để món quà trở nên ý nghĩa đối với đôi bên. Nhưng thực sự không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu được tầm quan trọng của quà tặng để rồi lãng phí cơ hội vàng để món quà phát huy giá trị của mình.

Hãy nhớ đến những món quà Tết không dùng đến vì sự lặp lại nhàm chán, không phù hợp sở thích để rồi trở nên thừa thãi. Chúng có thể tiêu tốn một khoản chi phí lớn nhưng xét về khía cạnh giá trị tinh thần lại chẳng được bao nhiêu.

Doanh nghiệp đau đầu mỗi mùa chọn quà Tết

Từ góc nhìn doanh nghiệp, quà tặng không đơn thuần chỉ là quà tặng. Nó còn là phương tiện và cơ hội để tạo nên dấu ấn thương hiệu và xây dựng mối quan hệ gắn kết lâu dài đối với khách hàng hay đối tác. Quan trọng hơn, món quà còn thể hiện một cách rõ nét văn hóa doanh nghiệp và là công cụ quảng bá hiệu quả cho chính doanh nghiệp đó.



Quà tặng điện tử - Xu thế tặng quà mới của doanh nghiệp

Như là một xu thế tất yếu, từ vài năm gần đây, đặc biệt là sau mùa giãn cách 2021, rất nhiều doanh nghiệp đã chọn lựa giải pháp quà tặng điện tử, vừa để giải câu hỏi khó trên, vừa giúp tăng tính nhận diện và kết nối với khách hàng.

Theo chia sẻ của thương hiệu quà tặng điện tử Got It, số lượng đơn hàng đặt thẻ quà tặng từ các doanh nghiệp luôn tăng mạnh nhất vào mùa tặng quà Tết Nguyên Đán.

Có nhiều yếu tố để nhiều doanh nghiệp lựa chọn thẻ quà tặng điện tử, nổi bật trong số đó là tính tinh tế và sự tiện lợi. Vì thẻ quà điện tử được dùng như tiền mặt, cho phép người nhận sử dụng tự do theo ý muốn, nên việc tặng thẻ quà điện tử không khác gì việc tặng tiền, nhưng ở mức độ tinh tế hơn.

Không chỉ gói gọn vào một mặt hàng hoặc thương hiệu cụ thể, thẻ quà điện tử còn có thể sử dụng tiện lợi mọi lúc mọi nơi, để tiêu dùng nhiều sản phẩm và dịch vụ tại nhiều thương hiệu nổi tiếng trên toàn quốc. Con số này có thể lên tới 300+ thương hiệu như cách mà thẻ quà tặng Got It đang cung cấp cho thị trường.

Thẻ quà điện tử Got It gửi qua tin nhắn - tặng và nhận quà ngay tức thì

Đối với doanh nghiệp, tối ưu chi phí và nguồn lực là tiêu chí hàng đầu khi ra quyết định. Quà tặng điện tử được gửi trực tiếp đến số điện thoại cá nhân vào mọi lúc mọi nơi cùng độ bảo mật cao, mà không phải trải qua các khâu gói ghém vận chuyển phức tạp - vốn là điểm yếu của quà tặng truyền thống. Đặc trưng này của quà tặng điện tử còn giải quyết được bài toán chuyển phát quà rất hiệu quả, trong trường hợp đối tác/ khách hàng của doanh nghiệp có mặt rải rác ở 63 tỉnh thành khắp Việt Nam. Có thể thấy rõ ràng, doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều nhân lực vận hành, chi phí và cả thời gian khi tặng quà Tết bằng thẻ quà tặng điện tử.



Bên cạnh đó, sử dụng quà tặng điện tử còn gián tiếp phản ánh sự tiến bộ, bắt kịp xu thế công nghệ của doanh nghiệp trong thời đại số.

Quà tặng Got It - tặng Tết thảnh thơi

Cũng theo đại diện thương hiệu Got It cho biết, với kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp trong 7 mùa Tết, Got It luôn đưa ra các giải pháp quà tặng linh hoạt phù hợp với từng doanh nghiệp có phân khúc khách hàng khác nhau.

Doanh nghiệp có thể chọn nhiều hình thức quà tặng, từ thẻ giấy, thẻ điện tử, thẻ nhựa, cho đến quà hiện vật. Hoặc có thể chọn lựa thương hiệu mà người nhận quà sẽ sử dụng, theo từng nhóm đối tượng mà họ muốn hướng tới. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tùy biến logo, hình ảnh và nhận diện thương hiệu tại trang mở quà. Mỗi một lần món quà được mở ra sẽ là một lần gợi nhớ đến hình ảnh của họ.

Từ đó, thẻ quà Got It sẽ là phương tiện quảng bá hữu hiệu, giúp thương hiệu trở nên gần gũi và khác biệt hơn trong mắt đối tác và khách hàng với chi phí và nhân sự tiết kiệm nhất.

Quà tặng doanh nghiệp hiệu quả, tiết kiệm mà vẫn ý nghĩa

Tết 2023 này, Got It còn cung cấp các giỏ quà Tết đặc biệt gồm thẻ quà tặng Got It và các sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng - hiện đang là đối tác của Got It - để làm phong phú thêm sự lựa chọn cho doanh nghiệp, tăng độ hoành tráng của món quà Tết trao tận tay người nhận. Got It hứa hẹn đem đến cho doanh nghiệp bạn một mùa tặng quà Tết thảnh thơi.



Suy cho cùng, một doanh nghiệp tiên tiến là doanh nghiệp bắt kịp và áp dụng xu thế thời đại, thay vì xử lý mọi thứ theo hình thức cho có, ngay cả trong việc tặng quà. Hãy để món quà không chỉ là món quà, mà còn là cánh cửa mở ra những giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp trong tương lai.

Got It | Gifting. Loyalty. Rewards

Hotline: 1900 5588 20

Website: https://www.gotit.vn