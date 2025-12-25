Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tăng tốc các dự án phục vụ Diễn đàn APEC 2027

25-12-2025 - 14:38 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phú Quốc đang tăng tốc hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027, từ tàu điện LRT đến sân bay, trung tâm hội nghị, hướng tới đô thị du lịch hiện đại.

Tăng tốc các dự án phục vụ Diễn đàn APEC 2027 - Ảnh 1.

Phú Quốc đang tăng tốc hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Việt Nam đã được chọn là nước chủ nhà của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027 (APEC 2027) và Phú Quốc là địa điểm tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và bất động sản. Hiện nay các dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ đang được tăng tốc triển khai nhanh chóng.

Mới đây, Phú Quốc đã khởi công tuyến tàu điện đô thị - LRT, dài 17,6 km, nằm trên trục đường ĐT 975 rộng 10 làn xe, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm hội nghị APEC. Tàu được thiết kế với tốc độ 70-100 km/h, công suất vận chuyển khoảng 4.500 khách/giờ. Dự kiến, tuyến tàu sẽ hoàn thiện trong 2027, trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam có tàu điện LRT.

Đây là mô hình đã được áp dụng ở nhiều đô thị trên thế giới như Singapore, Dubai. Loại hình này được lựa chọn để giảm phương tiện cá nhân, giảm phát thải. Dự án được triển khai theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho hay: "Dự án giúp Phú Quốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông, nhất là hạ tầng giao thông hiện đại. Ngoài phục vụ cho APEC, mà còn phục vụ lâu dài cho Phú Quốc".

Khách du lịch đến Phú Quốc đã tăng gấp 10 lần chỉ trong một thập kỷ qua. Nhu cầu về các phương tiện vận chuyển hiện đại đang rất cần thiết. Cùng với tàu điện LRT, hàng loạt dự án phục vụ cho Diễn đàn cấp cao APEC 2027 đang nỗ lực về đích như Trung tâm hội nghị và Nhà hát đa năng chỉ trong 6 tháng đã hoàn thiện 33% tổng sản lượng, Cảng hàng không quốc tế mở rộng chỉ 4 tháng đã đến tầng 4 của nhà ga T2.

Cùng với sự hình thành trục giao thông kết nối thuận tiện, các sự kiện, du lịch, thương mại đang giúp Phú Quốc định hình hạ tầng hiện đại, định hướng phát triển trung tâm du lịch, sự kiện mới của thế giới.

Theo Ban Thời sự

VTV

