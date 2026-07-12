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Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những ngày này, các nhà thầu đang tích cực triển khai những hạng mục trên bờ và dưới lòng sông của dự án cầu Trần Hưng Đạo. Sau nhiều tháng tập trung xử lý nền móng dưới lòng sông Hồng, nhiều trụ cầu đã vươn lên khỏi mặt nước. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9-2027.

Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo- Ảnh 1.

Trên công trường,17 mũi thi công được duy trì liên tục triển khai các hạng mục bệ trụ, thân trụ, cầu dẫn…

Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo- Ảnh 2.

Kỹ sư Bùi Minh Phong (thứ 3 trái sang) cùng đồng nghiệp tập trung đo tọa độ vị trí các hạng mục thi công.

Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo- Ảnh 3.

Việc kiểm tra, đo đạc được thực hiện thường xuyên để tránh sai sót.

Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo- Ảnh 4.

Các công nhân thi công với tinh thần khẩn trương để bảo đảm tiến độ đề ra.

Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo- Ảnh 5.

Máy móc, sà lan và cẩu chuyên dụng hoạt động liên tục trên lòng sông.

Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo- Ảnh 6.

Công nhân tiến hành cẩu cấu kiện thép phục vụ thi công mặt cầu.

Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo- Ảnh 7.

Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9-2027.

Theo Phạm Hùng - Đỗ Tâm

Báo Hà Nội Mới

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