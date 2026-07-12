Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày này, các nhà thầu đang tích cực triển khai những hạng mục trên bờ và dưới lòng sông của dự án cầu Trần Hưng Đạo. Sau nhiều tháng tập trung xử lý nền móng dưới lòng sông Hồng, nhiều trụ cầu đã vươn lên khỏi mặt nước. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9-2027.

12-07-2026

12-07-2026

12-07-2026