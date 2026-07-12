Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo
Những ngày này, các nhà thầu đang tích cực triển khai những hạng mục trên bờ và dưới lòng sông của dự án cầu Trần Hưng Đạo. Sau nhiều tháng tập trung xử lý nền móng dưới lòng sông Hồng, nhiều trụ cầu đã vươn lên khỏi mặt nước. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9-2027.
12-07-2026
12-07-2026
12-07-2026
Trên công trường,17 mũi thi công được duy trì liên tục triển khai các hạng mục bệ trụ, thân trụ, cầu dẫn…
Kỹ sư Bùi Minh Phong (thứ 3 trái sang) cùng đồng nghiệp tập trung đo tọa độ vị trí các hạng mục thi công.
Việc kiểm tra, đo đạc được thực hiện thường xuyên để tránh sai sót.
Các công nhân thi công với tinh thần khẩn trương để bảo đảm tiến độ đề ra.
Máy móc, sà lan và cẩu chuyên dụng hoạt động liên tục trên lòng sông.
Công nhân tiến hành cẩu cấu kiện thép phục vụ thi công mặt cầu.
Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9-2027.
Theo Phạm Hùng - Đỗ Tâm
Báo Hà Nội Mới
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