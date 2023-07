Tăng trưởng GRDP 5 thành phố trực thuộc TW 6 tháng 2023

Hà Nội

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê Hà Nội, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II ước tính tăng 5,98% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 7,19%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,04%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,33%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,27%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, GRDP của Thành phố ước tính tăng 5,97% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,95%; quý II tăng 5,98%). Cục Thống kê Hà Nội đánh giá, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,10% của cùng kỳ năm trước nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, xuất khẩu gặp khó khăn, sức mua thị trường nội địa chững lại, mức tăng trưởng trên với xu hướng duy trì đà tăng trưởng qua các quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Về cơ cấu GRDP 6 tháng đầu năm 2023 theo giá hiện hành, báo cáo cho biết, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,17%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,81%; khu vực dịch vụ chiếm 65,88%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 11,14%.

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)

Cục Thống kê TPHCM cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) quý II/2023 tăng 5,87%. Ước tính GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,55% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,14% so với cùng kỳ và đóng góp 0,3% vào tốc độ tăng GRDP. Khu vực công nghiệp, xây dựng gặp nhiều khó khăn khi chỉ tăng 0,80% so với cùng kỳ và đóng góp tương ứng 5,1% vào tốc độ tăng GRDP, trong khi tỷ trọng theo giá hiện hành chiếm đến 20,7% GRDP. Cụ thể, ngành công nghiệp tăng 2,59%, đóng góp 13,8% vào mức tăng GRDP; ngành xây dựng giảm 8,45%, làm giảm 8,7% tốc độ tăng GRDP.

Khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng GRDP khi tăng 4,96% so với cùng kỳ và đóng góp 89,0% vào tốc độ tăng GRDP. Riêng 09 ngành dịch vụ chủ yếu của Thành phố chỉ tăng 4,92% (do ngành kinh doanh bất động sản giảm 11,58%), đóng góp 80,6% vào tốc độ tăng GRDP. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 1,44% với so với cùng kỳ.

Về cơ cấu nền kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm 2023, số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 0,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,7%, trong đó công nghiệp chiếm 17,3%, xây dựng chiếm 3,4%; khu vực dịch vụ chiếm 65,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,3%. Riêng 9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 59,8%

Hải Phòng

Theo số liệu của Cục Thống kê Hải Phòng, GRDP thành ph 6 tháng đầu năm năm 2023 ước tăng 9,94% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng 12,7%-13%), đứng thứ 3 cả nước và thứ nhất vùng đồng bằng Sông Hồng.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,95%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,22%, đóng góp 5,66 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 11,12%, đóng góp 3,94 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,39%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm.

Về cơ cấu kinh tế, Cục Thống kê Hải Phòng cho biết, trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 3,77%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 53,06%; khu vực dịch vụ chiếm 37,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,35%.

Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, bước sang quý II, trên nền kết quả tăng cao của cùng kỳ năm 2021-20221, một số lĩnh vực kinh tế có xu hướng sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II/2023 ước tăng 0,21% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,82%; khu vực dịch vụ tăng 0,95%; ở chiều ngược lại, khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 2,36% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,26%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, GRDP ước tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn mức tăng 7,23% của 6 tháng đầu năm 2022. Mặc dù vậy, so với 6 tháng đầu năm 2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19, GRDP 6 tháng đầu năm 2023 đã tăng 13,48%.

Cần Thơ

Cục Thống kê Cần Thơ cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,71% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,25%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,06%, đóng góp 0,34 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,95%, đóng góp 3,09 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,93%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố.

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 8,64%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,96%; khu vực dịch vụ chiếm 52,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,55%.