Tăng trưởng kinh tế giảm tốc, thu nhập của lao động ở "đầu tàu" kinh tế TP.HCM thay đổi ra sao trong quý I/2023?

Báo cáo cho biết, trong quý I/2023, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8, triệu đồng so với 5,9 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,41 lần khu vực nông thôn (8,6 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng).

Tổng cục Thống kê đánh giá, thông thường, thu nhập bình quân của người lao động thường tăng trong các dịp tết Nguyên Đán, nếu so với quý IV/2022, thu nhập bình quân của người lao động trong quý I/2023 tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng, nhưng thấp hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân của quý I/2022.

Thu nhập bình quân tháng và tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động so với quý trước, quý I, giai đoạn 2020-2023. Nguồn: GSO

Trong khi quý I/2022, cùng với nỗ lực triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần của Nghị quyết 11/NQ-CP, thị trường lao động dần đạt được mức tăng của thời kỳ trước khi chưa xuất hiện đại dịch, thu nhập của người lao động tăng mạnh so với quý IV/2021, tăng 20,1%. Bước sang quý I/2023, tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động so với quý IV/2022 chỉ tăng 2,9%, thấp hơn nhiều so với tốc tăng thu nhập bình quân của quý I/2022 so với quý IV/2021.

Đáng chú ý, mặc dù thu nhập bình quân của lao động trên cả nước tăng, tuy nhiên có sự sụt giảm tại một số địa phương tập trung nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh,...

Theo đó, trong quý I/2023, đời sống người lao động tại vùng Đông Nam Bộ được cải thiện so với quý IV/2022, tuy nhiên mức độ cải thiện khá chậm. Cụ thể, trong quý I/2023, thu nhập bình quân của người lao động tại vùng Đông Nam Bộ là 8,9 triệu đồng, tăng 1,9% so với quý trước. Tổng cục Thống kê nhận định, tốc độ tăng thu nhập của lao động tại vùng này khá thấp so với các vùng còn lại, chỉ cao hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trong đó, một số địa phương có sự sụt giảm về thu nhập bình quân so với quý trước như: Thu nhập bình quân của lao động làm việc tại TP. Hồ Chí Minh là 9,1 triệu đồng, giảm 1,4%, tương ứng giảm là 127 nghìn đồng so với quý IV/2022; lao động làm việc tại Bình Phước có thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng, giảm 2,8%, tương ứng giảm 197 nghìn đồng so với quý trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo vùng kinh tế - xã hội quý I, giai đoạn 2021 - 2023 (Đơn vị: Triệu đồng). Nguồn GSO

Trong khi đó, hai vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ghi nhận tốc độ tăng lên về thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước. Quý I/2023, lao động làm việc tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có thu nhập bình quân là 6,2 triệu đồng, tăng 3,7% so với quý trước; lao động làm việc tại vùng Đồng bằng sông Hồng có mức thu nhập bình quân là 8,3 triệu đồng, tăng 3,1% so với quý trước. Trong đó, lao động làm việc tại Hà Nội có mức thu nhập bình quân là 9,7 triệu đồng, tăng 5,7%, tương ứng tăng 521 nghìn đồng so với quý trước.

Ngược lại, so với quý trước, quý I/2023 một số địa phương tại vùng Đồng bằng sông Hồng thu nhập bình quân của người lao động có mức giảm như: lao động làm việc tại Bắc Ninh có thu nhập bình quân là 8,4 triệu đồng, giảm 2,3%, tương ứng giảm 197.000 đồng; lao động làm việc tại Quảng Ninh có mức thu nhập bình quân là 7,2 triệu đồng, giảm 3,2%, tương ứng giảm 237.000 đồng.