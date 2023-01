Táo Quân 2023 kiếm gần 29 tỷ đồng trong 20 phút quảng cáo, ông lớn VietinBank năm thứ 2 liên tiếp 'chi đậm'

Trong đêm 30 Tết năm Nhâm Dần, chương trình Táo Quân được phát sóng như thường lệ, đánh dấu 20 năm kể từ khi lần đầu tiên ra mắt.

Cũng như mọi năm, chương trình Táo Quân dành ra 100 phút cho nội dung và gần 20 phút để quảng cáo, chia làm 4 lần, mỗi lần 5 phút.

Theo thông báo từ Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVad), giá quảng cáo của chương trình Gặp nhau cuối năm 2023 giảm chút ít so với năm 2022 (giảm gần 1%).

Tuy nhiên, theo tính toán tổng số tiền mà VTV thu về năm nay vẫn tăng so với năm trước, lên khoảng 28,6 tỷ đồng (tăng khoảng 2,4%).

Nguyên nhân là do khách hàng năm nay tăng quảng cáo bằng các video 15 giây (31 của năm nay so với 17 năm ngoái), và giảm quảng cáo bằng các video 30 giây (17 của năm nay so với 28 của năm ngoái).

Thống kê cho thấy, ông lớn ngân hàng VietinBank có năm thứ hai liên tiếp thống trị quảng cáo trong chương trình Táo Quân, với tổng thời lượng 140 giây. Bên cạnh đó, VietinBank còn quảng cáo bằng các banner xuất hiện trong chương trình cùng với một số thương hiệu khác.

Đáng chú ý, VietinBank còn là thương hiệu duy nhất được đích thân Táo Kinh Tế (Quang Thắng) trực tiếp giới thiệu trong một phân đoạn ngắn.

Đứng thứ hai về thời lượng quảng cáo là Bia Hà Nội - Habeco. Trong khi hầu hết các thương hiệu lựa chọn quảng cáo bằng video 15 giây, thì Habeco là bên duy nhất lựa chọn video dài tới 45 giây và phát 2 lần.

Một số thương hiệu khác trong nhóm quảng cáo nhiều năm nay gồm Sơn Jymec, Herbalife, VNPay và Bổ phế Nam Hà.

Trong khi đó, một số thương hiệu "quen mặt" tại chương trình Táo Quân các năm trước lại vắng mặt năm nay như Shopee, Thời trang Elise, Vietnam Airlines.