Tập đoàn 40 năm tuổi của nước láng giềng, tài sản 17 tỷ USD muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Aboitiz Power hiện đang vận hành gần 50 dự án phát điện tại Philippines. Ảnh: Aboitiz Power

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, ngày 5/8, đại diện Tập đoàn Aboitiz, trực tiếp là Công ty Aboitiz Power đã buổi làm việc với Lãnh đạo cấp cao cùng đại diện các cơ quan liên quan của Việt Nam. Tại buổi gặp, đại diện Tập đoàn bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Thương vụ Việt Nam tại Philippines cũng đã có cuộc trao đổi với các đại diện cấp cao từ các đơn vị thành viên của Tập đoàn Aboitiz. Trong các buổi làm việc, Tập đoàn Aboitiz xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm mà họ sẽ tăng cường đầu tư trong thời gian tới. Kế hoạch không chỉ bao gồm việc mở rộng các dự án hiện hữu mà còn tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực năng lượng – thế mạnh truyền thống của họ thông qua công ty thành viên Aboitiz Power Corporation.

Thương vụ cho biết Tập đoàn Aboitiz là một trong những tập đoàn đa ngành lớn và lâu đời tại Philippines, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 17 tỷ USD. Hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn trải dài nhiều lĩnh vực then chốt như thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hạ tầng giao thông và đô thị, ngân hàng, bất động sản, và đặc biệt là năng lượng.

Một số công ty thành viên nổi bật của Aboitiz Group bao gồm:

Aboitiz Equity Ventures Inc.: thành lập năm 1989, hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi như năng lượng, chế biến thực phẩm, dịch vụ tài chính, bất động sản và cơ sở hạ tầng

Aboitiz Foods: chuyên sản xuất và kinh doanh thực phẩm nông nghiệp, với hiện diện tại 8 quốc gia trong khu vực châu Á, bao gồm cả Việt Nam

Aboitiz InfraCapital: tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng như nước sạch, viễn thông, giao thông và khu nhà ở thương mại

Aboitiz Power Corporation: được thành lập từ năm 1998, là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực năng lượng với các hoạt động trải rộng từ sản xuất đến phân phối và bán lẻ điện. Tính đến tháng 3/2025, công ty đang vận hành 50 dự án phát điện tại Philippines với tổng công suất đạt khoảng 5.000 MW và giá trị tài sản vào khoảng 9,7 tỷ USD.

Tại Việt Nam, Aboitiz đã có một số dự án đầu tư, chủ yếu trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Tiêu biểu là dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại khu vực Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) với vốn đầu tư 45 triệu USD, công suất 300.000 tấn mỗi năm. Ngoài ra, Tập đoàn còn có nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản đặt tại khu vực trước đây thuộc Bình Dương, hiện thuộc TP.HCM, với công suất 270.000 tấn/năm. Hai cơ sở sản xuất khác được đặt tại địa bàn Hà Nam cũ, nay thuộc Ninh Bình và Hà Nội.