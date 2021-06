Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ gần 9%, kế hoạch chi 3.800 tỷ đồng tăng vốn cho công ty thành viên

Ngày 29/6, Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tổng kết một năm kinh doanh đồng thời biểu quyết thông qua các báo cáo kiểm toán trong năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021.

Bước sang năm 2021, cổ đông BVH đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 thận trọng với tổng doanh thu công ty mẹ kỳ vọng đạt 1.510 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các khoản chi phí, Bảo Việt đặt mục tiêu thu lãi của công ty mẹ 1.030 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2020.

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2021, BVH dự kiến sẽ sử dụng hết phần lãi sau thuế để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt sau khi đã trích lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khen thưởng.

Riêng trong quý I/ 2021, BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Bảo Việt ghi nhận mức tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng mạnh gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được đóng góp bởi diễn biến tích cực của thị trường tài chính, bảo hiểm và chứng khoán.

Chi tiết hơn, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.845 tỷ đồng với mức doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.464 tỷ đồng.

Tại đại hội, ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhận định, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục tạo ra áp lực rất lớn cho nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm như Bảo Việt.

Theo số liệu S&P Global Research, lợi nhuận của 16 công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới tại Mỹ đã giảm 8 tỷ USD trong năm 2020. Mặc dù Việt Nam đã bước đầu thành công trong kiểm soát dịch bệnh và vẫn duy trì mức tăng trưởng toàn nền kinh tế là dương, song ngành bảo hiểm vẫn chịu ảnh hưởng khi tốc độ tăng trưởng giảm so với giai đoạn trước khi dịch bùng phát.

Nói về kế hoạch đặt ra năm 2021, ông Thi nhấn mạnh, mặc dù quyết tâm nhưng công ty chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 6% căn cứ trên sự phân tích và nhận định về thị trường sắp tới. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng hai lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ lần lượt kỳ vọng ở mức 6% và 0,3%.

Trong thời gian tới, công nghệ thông tin sẽ tiếp tục được ứng dụng vào toàn bộ các hoạt động, từ đó vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ về kinh doanh đã đề ra.

Chia sẻ về việc triển khai bancassurance thông qua hợp tác với các ngân hàng, Tổng Giám đốc Bảo Việt Đỗ Trường Minh cho biết BVH sẽ hợp tác với các ngân hàng nhưng với chiến lược khác nhau, tận dụng tốt lợi thế của tập đoàn khi có cả hai mảng là nhân thọ và phi nhân thọ, từ đó triển khai hợp tác có thể thực hiện trên nhiều mặt.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức vụ thành viên HĐQT và kiểm soát viên và bầu thay thế các vị trí này. Theo đó, ông Arai Kazuhiko và bà Đinh Hoài Linh lần lượt được đề cử cho vị trí thành viên HĐQT và BKS. Kết quả, có một phiếu không tán thành đại diện cho hơn 6 triệu cổ phiếu, tương đương 0,93% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội. Phần còn lại đều tán thành.

Sử dụng 3.800 tỷ đồng tăng vốn cho công ty thành viên

Tại đại hội, ban lãnh đạo đã nhắc đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành cổ phiếu cho Sumitomo Life. Cụ thể, BVH dự kiến sẽ điều chỉnh kế hoạch sử dụng, nâng mức vốn cho việc tăng vốn điều lệ của các công ty thành viên từ 2.500 tỷ đồng lên 3.800 tỷ đồng. BVH cho biết, nhiều công ty con của Tập đoàn đang có nhu cầu tăng vốn rất cấp thiết, đơn cử như Công ty Bảo Việt Nhân Thọ hiện có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản đang ở mức 127.000 tỷ đồng, năm trước đã đạt mức doanh thu hơn 36.000 tỷ đồng.

Tính đến 31/5/2021, BVH đã dành 1.850 tỷ đồng để tăng vốn cho các đơn vị thành viên và đầu tư 29,2 tỷ đồng vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Kế hoạch này đã được điều chỉnh với cổ đông Nhà nước nhưng chưa nhận được phản hồi nên chưa thể trình cổ đông trong phiên họp này.

Trước đó, năm 2019, Bảo Việt đã phát hành riêng lẻ hơn 41,4 triệu cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 5,91% vốn cho Sumitomo Life, qua đó thu về khoản tiền 4.012 tỷ đồng.

Năm 2020 dự chi khoảng 670 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ gần 9%

Nhìn lại tình hình kinh doanh năm 2020, Bảo Việt ghi nhận mức doanh thu hợp nhất đạt gần 48.950 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, doanh thu mảng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ lên mức 38.950 tỷ đồng, ngoài ra doanh thu hoạt động tài chính đạt xáp xỉ 9.500 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước.

Bảo Việt năm 2020 ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 1.597 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm đồng thời tăng 28,5% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lãi sau thuế Công ty mẹ thu về đạt gần 1.012 tỷ đồng, giảm 6,7% so với năm 2019.

Chủ tịch Thi cho biết, hoạt động của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ bị ảnh hưởng nặng trong năm 2020 khi doanh thu đã giảm 6% trong khi cùng kỳ 2019 tăng trưởng 5%.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành đại hội đã thông qua việc sử dụng hơn 667 tỷ đồng thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,985%.

Trên thị trường, cổ phiếu BVH chốt phiên 29/6 đạt thị giá 59.100 đồng/cổ phiếu, sụt giảm gần 10,5% so với mức đầu năm 2021.