Tập đoàn Cao su (GVR) bất ngờ điều chỉnh giảm 24% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 vào phút chót

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) vừa thông qua nghị quyết HĐQT thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Sau điều chỉnh, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 giảm từ 29.707 tỷ đồng xuống 28.280 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 4.900 tỷ đồng và 3.880 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% và 27% so với kế hoạch ban đầu.



Động thái của GVR diễn ra trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm tài chính 2022. Đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã có kết quả kinh doanh sơ bộ quý 4 cũng như cả năm 2022. Không loại trừ khả năng, nguyên nhân khiến GVR bất ngờ điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch là do con số quý 4 không được như kỳ vọng.

Thực tế, kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của GVR cũng không mấy khả quan. Trong quý 3, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.847 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, GVR lãi trước thuế gần 1.181 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ quý 2/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GVR ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.302 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.078 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 4% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, tập đoàn đã hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm sau điều chỉnh.

Theo giải trình từ phía GVR, lợi nhuận quý 3 sụt giảm chủ yếu do giá bán giảm so với cùng kỳ trong khi nhiều mặt hàng đầu vào tăng mạnh. Ngoài ra, các đơn vị phải trích lập dự phòng do suy giảm giá trị đầu tư sang Lào bởi sự mất giá của đồng Kip trong kỳ báo cáo.

Lãnh đạo tập đoàn cho biết giá dầu, lạm phát tăng cao đã tạo ra những thách thức, cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, các tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào nghẽn... cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GVR.