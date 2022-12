Tập đoàn cao su nộp ngân sách 4.000 tỉ đồng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 của tập đoàn ước đạt 28.600 tỉ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.200 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 4.000 tỉ đồng - đều vượt kế hoạch, riêng chỉ tiêu nộp ngân sách vượt 27%.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, VRG luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống cho hơn 80.000 người lao động ở khắp các vùng trong cả nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với thu nhập hơn 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 15% so với kế hoạch. VRG còn làm tốt trong công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong và ngoài nước.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đánh giá cao những thành tích của VRG trong năm 2022. Dù chịu nhiều tác động trong nước và thế giới nhưng tính đến hết năm, tập đoàn vẫn đạt được những thành tích rất nổi bật. Tất cả chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch năm đã được ủy ban điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù hoạt động sản xuất - kinh doanh của VRG.



"Năm 2023, dự báo còn nhiều khó khăn nên ngay từ bây giờ, VRG phải bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch, các phương án và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, bảo đảm mức tăng trưởng chung khoảng 3% - 5% trở lên so với năm 2022 về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác" - ông Đỗ Hữu Huy đề nghị.