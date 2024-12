Tập đoàn Đất Xanh chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, MCK: DXS, sàn HoSE) vừa có thông báo số 83/2024/TBCB-DXG/TGĐ về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, Tập đoàn Đất Xanh sẽ chào bán hơn 150,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 24:5, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 24 quyền mua sẽ được mua thêm 5 cổ phiếu mới.

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/1/2025 đến hết ngày 14/2/2025.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến gần 1.801,8 tỷ đồng sẽ được sử dụng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và thanh toán các nghĩa vụ, chi phí phải trả của Tập đoàn Đất Xanh.

Cụ thể, Đất Xanh ưu tiên góp 1.559 tỷ đồng vào Bất động sản Hà An. Trong đó, 802 tỷ đồng được "rót" vào Hội An Invest để thanh toán gốc, lãi trái phiếu; góp 757 tỷ đồng vào Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng để thanh toán gốc, lãi nợ vay tổ chức tín dụng. Dự kiến giải ngân từ quý IV/2024 đến năm 2025.

Gần 242,8 tỷ đồng còn lại để thanh toán các nghĩa vụ, chi phí phải trả trong thời gian từ quý IV/2024 đến năm 2025; bao gồm lần lượt dành 221 tỷ đồng thanh toán nợ trái phiếu mã DXGH2125002 phát hành ngày 31/12/2021; gần 21,8 tỷ đồng sẽ thanh toán cho Công ty Cổ phần FPT theo hợp đồng từ năm 2021.

Trước đó, Tập đoàn Đất Xanh đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 235/GCN-UBCK ngày 20/12/2024.

Về Bất động sản Hà An, công ty được thành lập ngày 23/2/2018, địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 18, đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bất động sản Hà An được biết đến là chủ đầu tư dự án Gem Sky World và còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của Tập đoàn Đất Xanh như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…

Theo giới thiệu trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, Bất động sản Hà An chính là công ty thành viên của Tập đoàn này.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 13/8/2018 HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đã quyết định thông qua việc nhận chuyển nhượng đến 100% cổ phần của Bất động sản Hà An. Giao cho ông Trần Công Luận, tại thời điểm đó đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đất Xanh là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Bất động sản Hà An.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Tập đoàn Đất Xanh, ngày 28/8/2018 Tập đoàn đã hoàn tất mua 99,99% cổ phần vào Bất động sản Hà An với tổng giá mua hơn 368,98 tỷ đồng. Theo đó, Bất động sản Hà An trở thành công ty con của Tập đoàn Đất Xanh kể từ ngày này.

Theo báo cáo tài chính quý hợp nhất III/2024 của Tập đoàn Đất Xanh, tính đến ngày 30/9/2024 Tập đoàn đang có tỷ lệ biểu quyết là 100% tại Bất động sản Hà An.