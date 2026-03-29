Tập đoàn FLC ký ghi nhớ đầu tư 2 dự án hơn 1 tỉ USD tại Thanh Hóa

Theo Tuấn Minh | 29-03-2026 - 07:30 AM | Thị trường chứng khoán

Trong tổng số 18 dự án ký ghi nhớ với tỉnh Thanh Hóa, có 2 dự án được Tập đoàn FLC ký ghi nhớ đầu tư với tổng số tiền hơn 1 tỉ USD

Chiều 28-3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư về việc nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án tại tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Tập đoàn FLC ký biên bản ghi nhớ đầu tư 2 dự án hơn 1 tỉ USD với đại diện Sở Tài chính Thanh Hóa trước sự chức kiến của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Chương trình nằm trong khuôn khổ "Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026" diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-3.

Tại lễ ký kết, các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chứng kiến Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (gọi tắt là KKT Nghi Sơn) đã ký ghi nhớ hợp tác với 7 nhà đầu tư để thực hiện 11 dự án lớn, trọng điểm, với tổng vốn đầu tư khoảng 36.848 tỉ đồng (tương đương 1,4 tỉ USD).

Sở Xây dựng ký ghi nhớ hợp tác với Công ty CP Tập đoàn SOVICO nghiên cứu dự án nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân, với tổng vốn đầu tư 8.200 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Sở Tài chính Thanh Hóa ký ghi nhớ hợp tác với Công ty CP Tập đoàn FLC thực hiện 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu logistics và dịch vụ phụ trợ có tổng vốn đầu tư 19.000 tỉ đồng (nằm trên địa bàn phường Đông Quang và Đông Tiến); dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Trung tâm nghiên cứu R&D có tổng vốn đầu tư 8.750 tỉ đồng (phường Sầm Sơn).

Trong số 14 dự án ký ghi nhớ đầu tư, chỉ có 2 nhà đầu tư có trụ sở chính tại Thanh Hóa là Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng và Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa. Hai doanh nghiệp này ký biên bản ghi nhớ đầu tư 2 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng KCN tại KCN Hà Long và KCN Bắc Hoằng Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chứng kiến lễ ký ghi nhớ đầu tư của Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh với 4 dự án hạ tầng KCN tại Thanh Hóa

Ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn khẳng định, biên bản ghi nhớ được ký kết thể hiện sự tin tưởng, thiện chí hợp tác và quyết tâm của các bên trong việc cùng nhau nghiên cứu, triển khai các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.

Ông Triều cũng tin tưởng, với năng lực, kinh nghiệm và uy tín của các bên, sự hợp tác sẽ sớm mang lại những kết quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của Thanh Hóa. Đồng thời, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ và giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu các dự án.

Giai đoạn 2026-2030 Thanh Hóa kêu gọi đầu tư 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỉ đồng. Thanh Hóa cũng ban hành các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư hấp dẫn trong và ngoài địa bàn KKT Nghi Sơn.

Tập đoàn FLC đã đầu tư nhiều dự án tại tỉnh Thanh Hóa trong hơn 10 năm qua, trong đó có một số dự án lớn, hiện đã đưa vào khai thác, nổi bật có khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn.


