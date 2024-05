Tập đoàn Hàn Quốc chia tay "ông trùm" ngành nước và xử lý rác thải Việt Nam sau hơn 3 năm gắn bó: Lãi gấp rưỡi chưa kể vài chục tỷ tiền cổ tức

Trong thông báo mới nhất, tổ chức Ecorbit Co., Ltd đến từ Hàn Quốc thông báo hoàn tất bán ra 12.000.000 cổ phiếu BWE của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase), chính thức không còn cổ đông tại BWE. Lượng cổ phiếu này tương đương với 6,22% vốn, giao dịch diễn ra trong phiên 2/5.



Cùng ngày, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu BWE đúng bằng khối lượng cổ phiếu Ecorbit đã bán, giá trị gần 470 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 39.150 đồng/cp – thấp hơn mức giá đóng cửa cùng phiên là 43.000 đồng/cp.

Ecorbit Co., Ltd (tên cũ TSK Corp) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Hàn Quốc, chuyên cung các các dịch vụ công nghệ môi trường thông minh như xử lý nước và quản lý chất thải chuyên sâu, hướng tới tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên. Đây là lĩnh vực khá tương đồng với Biwase - doanh nghiệp chuyên cung cấp nước sạch, xử lý rác, nước thải quy mô hàng đầu Việt Nam, thậm chí còn tận dụng rác thải để phát điện sạch. Biwase còn là một trong số ít doanh nghiệp Việt trên sàn chứng khoán đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn ESG (Environmental – Social – Governance).

Ecorbit Co., Ltd xuất hiện tại Biwase vào đầu tháng 11/2020, sau khi công bố hoàn tất mua vào 12 triệu cổ phiếu BWE và chính thức trở thành cổ đông lớn. Tạm tính theo giá đóng cửa cùng phiên khi đó là 25.150 đồng/cp, ước tính Ecorbit đã chi khoảng 302 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ. Như vậy sau hơn 3 năm, tổ chức Hàn Quốc này đã một lần bán ra toàn bộ cổ phiếu, ước tính lãi 168 tỷ (chưa trừ thuế phí), tương ứng lãi 55% chỉ nhờ ngồi im nắm giữ cổ phần và không thực hiện mua bán. Ngoài ra, Ecorbit Co., Ltd sẽ còn đều đặn bỏ túi khoảng hơn chục tỷ đồng mỗi năm tiền cổ tức.

Việc cổ đông lớn Hàn Quốc chia tay BWE diễn ra ngay trước thêm doanh nghiệp này chốt quyền phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo tỷ lệ 14%. Những năm trước đây BWE thường xuyên chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 7% - 13%. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp ngành nước này trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trái ngược với sự rút lui của cổ đông ngoại, lãnh đạo BWE vừa đồng loạt đăng ký mua thỏa thuận cổ phiếu. Cụ thể, Giám đốc Tài chính Trần Tấn Đức đăng ký mua 450.000 cổ phiếu; Phó Tổng Giám đốc Ngô Văn Lui đăng ký mua 100.000 cổ phiếu; Trưởng BKS Dương Anh Thư đăng ký mua 50.000 cổ phiếu và Phó Tổng Giám đốc Mai Song Hào đăng ký mua 20.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến cùng trong thời gian từ 10/5 đến 7/6/2024.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2024, BWE ghi nhận doanh thu thuần gần 792 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu từ hoạt động sản xuất nước và hoạt động xử lý rác thải tăng cao khi số lượng khách hàng đầu nối sử dụng nước sạch và khối lượng nước sạch, khối lượng rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp gia tăng. Bên cạnh đó, công tác phòng chống thất thoát nước tăng cường nên tỷ lệ thất thoát nước giảm so với kỳ trước, dẫn đến các chi phí sản xuất được tiết giảm.

Kết quả, công ty báo lãi trước thuế 198 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Biwase tăng 27% so với cùng kỳ 2023, lên hơn 179 tỷ đồng.