Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn hàng không top đầu châu lục tính rót vốn vào Việt Nam, một tỉnh đón cơ hội “vàng”

09-08-2025 - 14:31 PM | Doanh nghiệp

Tỉnh này đang có định hướng phát triển dịch vụ hàng không.

Tập đoàn hàng không top đầu châu lục tính rót vốn vào Việt Nam, một tỉnh đón cơ hội “vàng”- Ảnh 1.

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến làm việc với liên doanh đầu tư giữa Tập đoàn Capital A của Malaysia và Tập đoàn T&T về việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh này.

Tại buổi làm việc, liên doanh nhà đầu tư mong muốn khảo sát, đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay gần cảng hàng không Quảng Trị đang được xây dựng ở các xã Gio Linh và Cửa Việt.

Theo đó, tổ hợp có các hạng mục như: trung tâm vận tải hàng không, logistics; khu bảo trì, bảo dưỡng, lắp ráp máy bay; trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm; thương mại điện tử; khu công nghiệp công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, dịch vụ hỗn hợp…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định, Quảng Trị cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, triển khai dự án; sẵn sàng hỗ trợ thủ tục, ưu đãi đầu tư và cập nhật quy hoạch, trong đó có điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

Tỉnh cam kết nhiều ưu đãi nổi bật như dự kiến miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm cho logistics, hàng không; miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định; hỗ trợ quỹ đất sạch, kết nối thị trường, xúc tiến mở đường bay”, Báo Nhân Dân dẫn lời ông Lê Đức Tiến cho biết.

Capital A Berhad, tiền thân là AirAsia Group, hiện là một trong những tập đoàn hàng không – dịch vụ tích hợp lớn nhất châu Á, sở hữu thương hiệu hàng không giá rẻ AirAsia cùng nhiều mảng kinh doanh bổ trợ.

Năm tài chính 2024, mảng hàng không ghi nhận doanh thu khoảng 19,0 tỷ MYR (tương đương 4,15 tỷ USD) với hơn 63 triệu lượt khách và hệ số tải 89%, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường giá rẻ khu vực.

Ngoài vận tải hành khách, Capital A còn phát triển hệ sinh thái phi hàng không gồm logistics (Teleport), bảo dưỡng – sửa chữa – đại tu tàu bay (Asia Digital Engineering – ADE) và nền tảng du lịch số (airasia MOVE).

Năm 2024, Teleport đạt doanh thu khoảng 1,1 tỷ MYR, xử lý gần 296 nghìn tấn hàng hóa và 79,9 triệu bưu kiện, trong khi ADE ghi nhận doanh thu 727 triệu MYR, tăng trưởng 27% so với năm trước.

Tính đến cuối 2024, đội bay của tập đoàn gồm 224 tàu bay, trong đó 205 chiếc đang khai thác, cùng mạng lưới bay phủ rộng khắp Đông Nam Á và kết nối hơn 130 điểm đến.

T&T Group muốn đầu tư dự án khu đô thị sân bay quy mô lớn tại Quảng Trị

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
T&T, quảng trị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 560 tỷ, được thế chấp bởi dự án của Tập đoàn Hòa Bình

Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 560 tỷ, được thế chấp bởi dự án của Tập đoàn Hòa Bình Nổi bật

Một doanh nghiệp đã nhận hơn 38.000 tỷ đồng cổ tức từ Honda trước thềm Hà Nội sắp bỏ dần xe xăng

Một doanh nghiệp đã nhận hơn 38.000 tỷ đồng cổ tức từ Honda trước thềm Hà Nội sắp bỏ dần xe xăng Nổi bật

Chủ đầu tư TNR Stars Thái Hòa huy động 1.400 tỷ đồng trong 2 tuần

Chủ đầu tư TNR Stars Thái Hòa huy động 1.400 tỷ đồng trong 2 tuần

10:26 , 09/08/2025
Taseco Land muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Taseco Land muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ

09:55 , 09/08/2025
2 kiểu ‘quay xe’ của McDonald’s và Chagee trên đất vàng TP.HCM

2 kiểu ‘quay xe’ của McDonald’s và Chagee trên đất vàng TP.HCM

08:00 , 09/08/2025
Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới

Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới

06:38 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên