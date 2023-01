Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước đạt doanh thu 2022 cao kỷ lục, lợi nhuận bỏ xa năm trước

Theo cập nhật mới nhất, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 62.262 tỷ đồng trong năm 2022. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay Vinachem từng ghi nhận, tương ứng 119% kế hoạch năm và tăng 17% so với thực hiện năm trước.



Một số đơn vị có doanh thu tăng mạnh, gồm: Công ty CP Hóa chất Việt Trì tăng 66%; Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 48%; Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tăng 43% ; Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam tăng 36%; Công ty CP DAP số 2- Vinachem tăng 22% so với năm 2021.

Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước đạt 6.023 tỷ đồng, tăng 3.890 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021 .

Trong đó, các đơn vị thuộc Đề án 1468 ước lãi cộng hợp 2.631 tỷ đồng, tăng hiệu quả 2.808 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tăng hiệu quả 1.695 tỷ đồng, Đạm Ninh Bình tăng hiệu quả 985 tỷ đồng, DAP số 2- Vinachem tăng hiệu quả 128 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021. Còn lại các đơn vị không thuộc Đề án 1468 ghi nhận lãi cộng hợp ước đạt 3.392 tỷ đồng, tăng lãi 47% tương đương 1.082 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Các đơn vị có lợi nhuận tăng cao gồm Apatit Việt Nam tăng 175%, Hóa chất Việt trì tăng 152%, Phân bón Miền Nam tăng 51%, DAP - Vinachem tăng 97%,.... Tuy nhiên, riêng Phân bón Bình Điền lại ghi nhận lợi nhuận giảm 34% so với thực hiện năm 2021.

Về tình hình hoạt động cụ thể, Vinachem cho biết nền kinh tế xã hội phục hồi nhanh; giá phân bón thế giới tăng cao tại tất cả các thị trường, dẫn đến giá phân bón trong nước hưởng lợi. Giá một số sản phẩm phân bón chủ lực của Vinachem (urê, DAP, NPK …) giữ được ổn định ở mức cao. Bên cạnh đó, dù vẫn chịu một số tác động từ thế giới, chính sách trong nước, trong đó đáng kể nhất là xung đột giữa Nga - Ukraine, áp lực lạm phát, xuất khẩu thu hẹp… nhưng Vinachem vẫn đạt kết quả tích cực, vượt kế hoạch năm.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 61,057 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm, tăng 21% so với năm trước. Một số công ty thành viên có giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh, gồm: HVT tăng 68%; DHB tăng 59% ; Phân bón và Hóa chất Cần Thơ tăng 48%; CSV tăng 38%; DAP số 2- Vinachem tăng 35% so với năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.052 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2022, Vinachem đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 3,028 triệu tấn phân bón các loại; 3,726 triệu chiếc lốp ô tô; 2,304 triệu kWh ắc quy; gần 280 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 783 triệu USD, tăng 15% so với năm 2021. Trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 484 triệu USD, tăng 27% so với năm 2021; nhập khẩu đạt 299 triệu USD, bằng năm 2021.

Về công tác đầu tư xây dựng, tổng giá trị thực hiện 476 tỷ đồng, đạt gần 82% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm 2022.