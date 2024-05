Tập đoàn Hoa Sen 'rót' thêm 200 tỷ đồng cho chủ đầu tư Khách sạn Yên Bái

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG - sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương gốp thêm vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Hoa Sen Yên Bái.

Cụ thể, Tập đoàn Hoa Sen đã góp thêm 200 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ Hoa Sen Yên Bái từ 421 tỷ đồng lên mức 621 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành tăng vốn là ngày 7/5/2024. Trong đó, mục đích huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án.

Sau tăng vốn, Tập đoàn Hoa Sen sẽ sở hữu 97,26% vốn điều lệ và các cổ đông khác sở hữu 2,74% vốn điều lệ tại Hoa Sen Yên Bái.

Công ty cổ phần Hoa Sen Yên Bái được thành lập ngày 5/5/2016; địa chỉ tại tổ 11, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái; và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà.

Hoa Sen Yên Bái là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái (Khách sạn Yên Bái).

Dự án được triển khai từ năm 2016 trên khu đất có diện tích 1,5 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu 1.200 tỷ đồng, đặt mục tiêu đưa vào sử dụng từ năm 2020 tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Theo thiết kế, dự án bao gồm 01 tòa nhà 15 tầng có tổng diện tích sàn 74.410m², được xây dựng thành khu phức hợp cung cấp các hạng mục đa dạng như: trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, khách sạn 4 sao, nhà hàng tiệc cưới, quán café, căn hộ cao cấp.

Tính tới 31/3/2024, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án Khách sạn Yên Bái là 393,1 tỷ đồng, tăng thêm 7,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Dự án dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái được khởi công từ năm 2016.

Vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen có biến động tại nhiều vị trí nhân sự cấp cao. Trong đó, ngày 12/4, Hoa Sen miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Trần Quốc Trí và đồng thời ông Trần Quốc Trí cũng không phụ trách chi nhánh Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Sau miễn nhiệm, ông Trần Quốc Trí chỉ còn giữ chức danh thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 12/4/2024.

Người được bầu thay thế ông Trí là ông Vũ Văn Thanh sẽ đảm nhận chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, hiệu lực từ ngày 12/4.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/3/2024), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 9.248 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 318,9 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2023 - 2024, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 18.321 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 422 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ lỗ 424 tỷ đồng.

Được biết, trong niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản.

Trong đó, kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022 - 2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2023 - 2024, Hoa Sen đã hoàn thành 105,6% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng và hoàn thành 84,4% so với kế hoạch lãi 500 tỷ đồng.