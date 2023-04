Tập đoàn Nagakawa ra mắt sản phẩm mới tại Việt Nam và Bali

Dải sản phẩm điều hòa thương mại (điều hòa trung tâm công suất lớn) với quy mô "khủng" hàng đầu thị trường sẽ được trưng bày bởi Tập đoàn Nagakawa - Tập đoàn có hơn 20 năm chuyên sâu ngành điện lạnh tại Việt Nam. Đây cũng chính là Bộ sản phẩm điều hòa thương mại thế hệ mới năm 2023 với dải sản phẩm rộng từ 8HP lên đến 144HP. Sự kiện được đón đợi bởi giá trị thông tin quan trọng của những giải pháp điều hòa không khí toàn diện phục vụ đa dạng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là thị trường máy lớn vốn được coi là "sân chơi đẳng cấp riêng" của những "tay to" trong ngành điện lạnh.



Nagakawa sở hữu dải sản phẩm điều hòa đầy đủ công suất

Trước đó, Tập đoàn Nagakawa cũng đã tổ chức thành công chuỗi hội nghị xuyên Việt thu hút hàng trăm nhà phân phối, đại lý đến tham dự tại Sapa, Đà Nẵng, Miền Tây và Bali (Indonesia)… Đặc biệt việc lần đầu tiên ra mắt bộ sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp của Nagakawa tại thiên đường nghỉ dưỡng Bali đã khiến các nhà phân phối, đại lý và khách hàng của Nagakawa hoàn toàn bị thuyết phục bởi quy mô chuyên nghiệp cùng chất lượng vượt trội mà các sản phẩm Nagkawa mang lại.

Được biết, Nagakawa là tập đoàn kinh tế đa ngành, trong những năm gần đây tập trung vào 3 mũi nhọn chính: Ngành điều hòa không khí, ngành gia dụng và ngành bếp. Sẵn sàng cho mùa hè 2023 sôi động, Nagakawa "chiêu đãi" các nhà phân phối, đại lý và đối tác, khách hàng thân thiết của mình bằng việc chính thức ra mắt các Bộ sưu tập sản phẩm mới cho cả 3 ngành hàng chủ lực.

Liên tiếp từ cuối năm 2022 đầu năm 2023, ngành bếp cho ra mắt bộ sản phẩm bếp cao cấp với bếp từ an toàn siêu mỏng, máy rửa bát dung tích linh hoạt 8 bộ, 10 bộ… cùng các thiết bị nhà bếp cao cấp khác giúp người tiêu dùng "tâm an tại bếp" khi trải nghiệm các sản phẩm an toàn, tiện lợi, hiệu suất cao, giúp giảm thời gian và áp lực khi nấu nướng. Đặc biệt hơn, Nagakawa cũng là đơn vị hàng đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại tiên tiến bậc nhất vào sản phẩm thiết bị nhà bếp. Việc trang bị bộ vi xử lý kép gồm hai IGBT và chức năng Booster cho bếp điện từ hay ứng dụng công nghệ NaSYNC cho máy hút mùi và công nghệ NaFRESH 360 tiệt trùng 3 lần cho máy rửa bát…, Nagakawa đã đem tới thị trường những sản phẩm ưu việt về chất lượng, vừa có thể vận hành ở công suất cực đại, đồng thời lại có thể kéo tuổi thọ dài hơn và đem tới sự an tâm toàn diện cho khách hàng.

Máy rửa bát, bếp điện từ, máy hút mùi Nagakawa nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng nhờ công nghệ thông minh.

Với ngành gia dụng, Nagakawa hướng tới các sản phẩm phục vụ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, không chỉ từ công năng mà còn từ công nghệ và chất liệu an toàn, không độc hại cho sức khỏe của cả con người lẫn môi trường sinh thái. Bộ sản phẩm gia dụng chào hè 2023 của Nagakawa đã gây được ấn tượng và thiện cảm ngay tại các sự kiện với các sản phẩm tiên phong xu hướng như: máy khử khuẩn thực phẩm, nồi cơm điện cao tần giảm tinh bột; máy ép chậm giữ tới 98% dinh dưỡng, bộ nồi an toàn chống ăn mòn, máy lọc không khí, nồi chiên không dầu…



Nagakawa gia tăng các sản phẩm vì sức khỏe: máy khử khuẩn thực phẩm, nồi cơm điện cao tần giảm tinh bột,...

Sẵn sàng cho một mùa hè tươi mát, an toàn, khỏe khoắn và bùng nổ niềm vui cùng các trải nghiệm tuyệt vời mang tên Nagakawa, bên cạnh chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm cho các nhà phân phối, đại lý và điểm bán khắp 64 tỉnh thành, Tập đoàn Nagakawa cũng đang phối hợp với các siêu thị điện máy lớn trên toàn quốc tổ chức các booth trưng bày, giới thiệu và demo trải nghiệm sản phẩm cho người tiêu dùng cả nước với hàng triệu phần quà hấp dẫn.



Với sứ mệnh không ngừng sáng tạo và đổi mới trong việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tiện nghi bằng sự thấu hiểu mọi nỗi lo, quan tâm mọi nhu cầu, trách nhiệm đến cùng vì chất lượng cuộc sống của gia đình Việt, Tập đoàn Nagakawa mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất, kiến tạo cuộc sống tiện nghi cho mỗi gia đình Việt.

Nagakawa là tập đoàn kinh tế đa ngành thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2009 (HNX: NAG).

Với bề dày lịch sử hơn 20 năm, lấy con người làm trung tâm, tập đoàn Nagakawa đã vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín như: Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất (liên tiếp 3 kỳ đánh giá 2021, 2022 và 2023), Thương hiệu vàng vì sức khỏe người Việt (2019), Top 10 Thương hiệu Châu Á Thái Bình Dương (2017),...

Chi tiết truy cập: https://nagakawa.com.vn/

Hotline: 1900 54 54 89