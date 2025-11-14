Tập đoàn Nam Long - 33 năm vun đắp, kiến tạo “Di sản sống” bền vững cho người Việt

Di sản sống bền vững từ tầm nhìn dài hạn

"Đô thị tích hợp" là mô hình mà Nam Long kiên định theo đuổi. Không đơn thuần là nơi để ở, mà Nam Long mang đến một hệ sinh thái sống toàn diện. Ở đó, cư dân có thể an cư, làm việc, học tập, giải trí, kết nối cộng đồng trong cùng một không gian sống được quy hoạch thông minh, đầy đủ tất cả các tiện ích như trường học, bệnh viện, các cửa hàng tiện ích, khu thể dục thể thao,... hướng đến tương lai dài hạn.

Khái niệm "đô thị" không chỉ là hạ tầng và kiến trúc. Đó là một hệ sinh thái sống động nơi con người được chăm lo cả thể chất lẫn tinh thần. Nam Long hướng đến việc đầu tư vào trải nghiệm sống hàng ngày.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long cho biết: "Về lâu dài, Nam Long mong muốn cư dân không chỉ mua nhà mà còn sở hữu cả một hành trình sống, nơi họ cảm thấy tự hào, an tâm và nhìn thấy tương lai cho cả gia đình. Chúng tôi tin rằng, khi một đô thị được kiến tạo bài bản, lấy con người làm trung tâm, cộng đồng cư dân sẽ tìm được sự gắn kết sâu sắc, với gia đình, cộng đồng và với khu đô thị".

Bên cạnh đó, trong các khu đô thị tích hợp như Waterpoint (Long An), Izumi City (Đồng Nai) hay Mizuki Park (TP.HCM), Nam Long áp dụng quy hoạch tổng thể trên nền tảng vững chắc: chống ngập lụt, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ. Mỗi khu đô thị được thiết kế với tầm nhìn 50-100 năm, hướng đến giá trị bền vững cho cả hôm nay và mai sau.

Di sản sống bền vững từ con người & cộng đồng

Nam Long luôn đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Dù là công ty xây dựng vỏn vẹn 7 thành viên trong văn phòng 28m2 vào những năm 90, hay một tập đoàn phát triển bất động sản đứng vào hàng ngũ hàng đầu, Nam Long không chạy theo quy mô hay sự hào nhoáng mà luôn mang đến những gì khách hàng thật sự cần.

Vào những năm 90, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, Nam Long hướng đến nhu cầu thị trường lúc đó là xây nhà cho người nước ngoài thuê.

Khi thành phố bắt đầu lan tỏa ra các vùng như quận 12, quận 7, Nhà Bè, Quận 9, Nam Long bắt đầu thấy cơ hội của thị trường là phân lô dự án. Nhưng khác với các nhà phát triển khác, các dự án Nam Long phân lô phát triển luôn luôn đi kèm với một hạ tầng chuẩn.

Đến giai đoạn 2005 - 2012, thị trường rất cần dòng sản phẩm "affordable", Nam Long bắt đầu xuất hiện dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền đáp ứng được thị trường.

Khi quốc gia bắt đầu phát triển kinh tế sau mở cửa năm 2006, Nam Long bắt đầu phát triển các township vừa và nhỏ, mở ra cơ hội cho các dòng sản phẩm cao cấp hơn như Valora, Flora hoặc các dự án Compound.

Từ EHome - nhà ở vừa túi tiền, đến Flora - căn hộ tầm trung, và Valora - nhà phố, biệt thự cao cấp, tất cả đều được phát triển với cùng một tinh thần: chất lượng, bền vững, giá trị thật.

Ông Quang từng chia sẻ: "Nam Long không chỉ kiến tạo không gian sống, chúng tôi vun đắp những cộng đồng biết sẻ chia. Bởi chỉ khi con người hạnh phúc, đô thị mới có linh hồn."

Di sản sống bền vững từ những không gian biết thở

Giữa nhịp sống đô thị, Nam Long tạo nên những "khoảng thở" hiếm có, nơi con người được sống chậm, tái tạo năng lượng, và kết nối với thiên nhiên.

Theo đại diện của Tập đoàn Nam Long, một khu đô thị chỉ thật sự có giá trị khi con người cảm thấy được hít thở, được sống và được tận hưởng mỗi ngày. Triết lý ấy đã được hiện thực hóa trong các khu đô thị tích hợp của Nam Long, nơi tỷ lệ cây xanh và mặt nước chiếm tới hơn 40% diện tích, hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch thân thiện với người đi bộ, trẻ em có không gian vui chơi an toàn, người lớn tuổi có khu vực sinh hoạt và tập thể dục mỗi sáng.

Có thể kể đến như dự án Waterpoint được bao bọc bởi 5,8 km đường sông. Tại nội khu, Waterpoint tạo hệ thống kênh đào dài tới 8 km, giúp điều hòa vi khí hậu và định hình phong cách sống xanh, hiện đại. Đô thị tích hợp Waterpoint dành đến 95 ha mảng xanh, công viên và không gian mở, kết hợp với đường chạy bộ và đường đạp xe riêng tách biệt, một thiết kế mang đậm phong cách đô thị bền vững quốc tế, khuyến khích lối sống năng động và cộng đồng gắn kết.

Quy hoạch đô thị tại Waterpoint nói riêng và tại tất cả đô thị mang thương hiệu Nam Long luôn đặt con người ở trung tâm. Bởi theo triết lý nhà sáng lập, đô thị là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc - nơi con người gặp nhau, tương tác, nơi cư dân cảm nhận sự thuộc về. Nam Long không xem công viên, quảng trường, tuyến đi bộ, mặt nước và không gian sinh hoạt cộng đồng là "tiện ích cộng thêm". Thay vào đó, các dự án dành khoảng 70% diện tích cho mảng xanh, quảng trường,... để mỗi người đều có thể ngắm cây xanh từ chính cửa sổ nhà mình.

Hình ảnh thực tế tại KĐT Waterpoint

Theo đại diện Tập đoàn Nam Long, "một khu đô thị chỉ thật sự có giá trị khi con người cảm thấy được hít thở, được sống và được tận hưởng mỗi ngày". Dịch chuyển ra ngoại ô cũng là điều cần thiết khi vùng trung tâm ngày càng bị quá tải: giao thông ùn tắc, không gian xanh thiếu, giá đất cao. Nam Long đã nhìn trước xu hướng này và lựa chọn phát triển đô thị tích hợp ở vùng vệ tinh, với đầy đủ các tiện ích cần thiết để có thể sống trọn vẹn, kết nối sâu sắc với chính bản thân, với gia đình, cộng đồng..

Ba thập kỷ qua, Nam Long không chỉ phát triển dự án bất động sản, mà còn kiến tạo nên những giá trị sống bền vững cho người Việt. Với nền tảng tài chính vững mạnh, hệ thống quản trị minh bạch và sự đồng hành của các đối tác chiến lược quốc tế, Nam Long tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình kiến tạo "di sản sống" bền vững, nơi con người, cộng đồng và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa, vì một Việt Nam thịnh vượng.