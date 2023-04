Tập đoàn Sơn Hải và Elcom hợp lực thay đổi diện mạo giao thông Việt Nam

Nha Trang - Cam Lâm là dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam với tổng chiều dài hơn 49km đã được khởi công vào tháng 9/2021, do Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc Tập đoàn Sơn Hải thực hiện. Dự án hiện đã đạt hơn 70% khối lượng công việc và bước vào giai đoạn gấp rút để đạt mục tiêu hoàn thành trước 3 tháng so với dự kiến ban đầu.



Trong nỗ lực chạy đua về đích trước hạn, Sơn Hải đã hợp tác cùng CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom - doanh nghiệp dẫn đầu ở lĩnh vực giao thông thông minh tại Việt Nam - để triển khai hệ thống giao thông thông minh trên đoạn đường này với tổng giá trị hợp đồng gần 350 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ được trang bị hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transportation System - ITS) toàn diện, bao gồm cả hệ thống giám sát điều hành trên tuyến và hầm, hệ thống thu phí không dừng, hệ thống thông tin liên lạc, camera giao thông…

Dự kiến trong vòng hơn 6 tháng từ tháng 02/2023 đến hết 08/2023, hai đơn vị sẽ thực hiện xong toàn bộ hạng mục ITS. Theo đúng tiến độ trên, Nha Trang – Cam Lâm có thể nói là dự án mang tính lịch sử của ngành Giao thông Quốc gia. Bởi không những hoàn thành trước thời hạn, đây còn là dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đầu tiên đưa vào khai thác ITS, trở thành một trong những con đường "thông minh" nhất tại Việt Nam.

Mục tiêu của Tập đoàn Sơn Hải là đưa cao tốc Nha Trang - Cam Lâm lọt top những con đường đẹp nhất cả nước và cam kết bảo hành chất lượng 10 năm cho công trình này.

Ở thị trường giao thông thông minh, trong những năm trở lại đây, Elcom đã và đang sở hữu loạt dự án trọng điểm, trực tiếp đóng góp vào công cuộc thay đổi diện mạo giao thông Quốc gia, gắn với tiến trình chuyển đổi số chung của đất nước. Cuối năm 2022, Elcom ITS vừa được Bộ Thông tin Truyền thông trao tặng Giải thưởng Sản phẩm số Make in Vietnam xuất sắc.



Điều này khẳng định rõ nét định hướng đầu tư đưa ITS trở thành mảng chiến lược dài hạn như chia sẻ trước đó của Elcom. Trong bối cảnh, doanh nghiệp xác định tập trung phát triển các dòng sản phẩm Made by Elcom để vừa giải quyết bài toán ITS trong nước vừa sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và vươn ra khu vực trước 2025.

Mô hình trung tâm giám sát, điều hành giao thông thông minh của Elcom.

Được biết, dự án Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, mà tới đây Elcom sẽ triển khai ITS, là một trong 9 dự án thành phần còn lại của dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 1 (tổng chiều dài 652,86 km), ngoài 2 dự án đã đưa vào khai thác là Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn. Thời điểm đầu năm nay, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021 - 2025), với 12 dự án thành phần dài 723,7 km, tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng cũng đã chính thức được khởi công đồng loạt.



Có thể thấy sự quyết tâm cao độ của Chính phủ để đạt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước sẽ có 5000km cao tốc. Theo đó, Quốc hội, Chính phủ sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, ứng dụng công nghệ hiện đại để thúc đẩy chuyển số ngành Giao thông nói riêng và tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến trình đưa Việt Nam trở thành Quốc gia số nói chung.