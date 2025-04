Tập đoàn tài chính số 1 Nhật Bản mua ồ ạt cổ phiếu VinFast: 'Họ hàng' với hãng có xe bán rất chạy ở VN

Mới đây, một đơn vị tài chính lớn, có uy tín từ Nhật Bản đã quyết định mua một lượng lớn cổ phần của VinFast. Cụ thể, trong thông báo với Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Ltd. cho biết đơn vị này đã mua 148.957 cổ phần của VinFast với giá trị ước tính khoảng 600.000 USD (tương đương 15,48 tỷ đồng).

Trong thời gian gần đây, nhiều đơn vị tài chính nước ngoài cũng đã mua cổ phần VinFast. Một số đơn vị có thể nêu tên như Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. với lượng cổ phiếu có giá trị khoảng 29.000 USD, XTX Topco Ltd là 48.000 USD, hay Tidal Investments LLC với tổng hơn 172.000 sau khi mua thêm gần 40.000 cổ phiếu, đạt tổng giá trị khoảng 660.000 USD.

VinFast chính thức niêm yết trên sàn NASDAQ (Mỹ) từ tháng 8/2023.

Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Ltd. là đơn vị quản lý tài sản hàng đầu tại Nhật Bản, trực thuộc Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) - tập đoàn tài chính lớn nhất nước này. Với vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài sản, công ty không chỉ kế thừa danh tiếng và nguồn lực từ MUFG mà còn gắn bó chặt chẽ với tập đoàn Mitsubishi – một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới.

Mitsubishi UFJ Asset Management là một phần kết quả của quá trình hợp nhất và tái cấu trúc trong MUFG . Cụ thể, MUFG ra đời vào năm 2005 từ sự hợp nhất giữa Mitsubishi Tokyo Financial Group và UFJ Holdings . Trước đó, Mitsubishi Tokyo Financial Group được thành lập vào năm 1996 từ sự kết hợp giữa Ngân hàng Mitsubishi và Ngân hàng Tokyo.

Sau khi MUFG hình thành, các bộ phận quản lý tài sản của các ngân hàng tiền thân đã được hợp nhất để tạo ra Mitsubishi UFJ Asset Management . Quá trình này nhằm tập trung nguồn lực và chuyên môn, giúp công ty trở thành một đơn vị mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý tài sản, tận dụng mạng lưới và uy tín của MUFG .

Mitsubishi UFJ Asset Management có mối liên hệ chặt chẽ với tập đoàn Mitsubishi thông qua MUFG . Tập đoàn Mitsubishi , được thành lập từ năm 1870, là một nhóm các công ty đa quốc gia của Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghiệp, và thương mại.

MUFG là một trong những công ty thành viên chủ chốt của tập đoàn này trong ngành tài chính. Do đó, Mitsubishi UFJ Asset Management , với tư cách là một phần của MUFG , được hưởng lợi từ cấu trúc sở hữu, nguồn lực và danh tiếng của tập đoàn Mitsubishi , giúp tăng cường khả năng cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản chất lượng cao.

Ở mảng công nghiệp, Tập đoàn Mitsubishi có đầu tư phát triển và sản xuất ô tô. Tại Việt Nam, mẫu Xpander của Mitsubishi đang là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường; mẫu xe này xếp đầu bảng doanh số xe Việt Nam năm 2023 và xếp thứ 3 trong năm 2024 - xếp sau hai mẫu xe của VinFast .

Xpander là mẫu xe nổi bật của Mitsubishi tại Việt Nam.

Vị thế của Mitsubishi UFJ Asset Management được củng cố bởi sức mạnh của MUFG , tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản. Theo các báo cáo tài chính và xếp hạng của các đơn vị uy tín như Nikkei hay Forbes , MUFG dẫn đầu về tổng tài sản và vốn hóa thị trường trong số các ngân hàng Nhật Bản. Báo cáo thường niên của MUFG năm 2022 cho thấy tổng tài sản vượt 360 nghìn tỷ yên (khoảng 2,5 nghìn tỷ USD), vượt xa các đối thủ như Sumitomo Mitsui Financial Group .

Là một công ty con của MUFG , Mitsubishi UFJ Asset Management cũng được công nhận là một trong những đơn vị quản lý tài sản hàng đầu tại Nhật Bản, với quy mô tài sản quản lý lớn và danh mục đầu tư đa dạng.