Tập đoàn Than - Khoáng sản lập kỷ lục doanh thu 7 tỷ USD năm 2022

Ngày 11/1, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023.

Tại hội nghị, TKV cho biết, năm 2022 giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào như xăng dầu, sắt thép, một số loại vật tư phải nhập khẩu… liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất của TKV. Chi phí sản xuất của TKV tăng khoảng 3.000 tỷ đồng do biến động giá cả đầu vào.

Bệnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào đầu năm 2022 tác động lớn đến lực lượng lao động của Tập đoàn (đặc biệt là các đơn vị sản xuất than vùng Quảng Ninh nơi tập trung đông người làm việc trong hầm mỏ, nguy cơ lây nhiễm cao do phải sử dụng chung hệ thống thông gió …).

Lao động khối sản xuất than có thời điểm phải nghỉ việc lên đến 20.000 người, chiếm gần 30% tổng số lao động ngành than tại Quảng Ninh.

Nhu cầu than cho phát triển kinh tế trong nước tăng cao do giá than nhập khẩu tăng ở mức kỷ lục đã tạo ra áp lực lớn đến việc sản xuất, cung ứng than của Tập đoàn.

Trong khi việc xin cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác than, khoáng sản bị vướng mắc bởi quy hoạch, cơ chế chính sách chưa đồng bộ đã hạn chế năng lực sản xuất than của TKV do không tăng được sản lượng than khai thác. Cộng thêm việc giá than cho sản xuất điện chưa được điều chỉnh từ tháng 3/2019 dẫn đến thiếu hụt nguồn cung, tạo ra áp lực cho Tập đoàn trong điều hành sản xuất, tiêu thụ than.

Tuy nhiên, kết thúc năm 2022 , TKV lại ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục. Trong đó, doanh thu TKV đạt 168,5 ngàn tỷ đồng, tương đương gần 7 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.

Nộp ngân sách Nhà nước 21.000 tỷ đồng, tăng 3.450 tỷ đồng so với kế hoạch; Lợi nhuận 8.100 tỷ đồng, tăng 2,7 lần, tương đương tăng gần 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch.

Tổng tài sản năm 2022 cuả TKV là 123,5 ngàn tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm; Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2022 dự kiến đạt 38,74 ngàn tỷ đồng, (Vốn điều lệ được phê duyệt là 35 ngàn tỷ đồng), hệ số bảo toàn vốn là 1,05 lần. Ngoài ra TKV còn nộp về nhà nước hơn 2.900 đồng tỷ lợi nhuận còn lại.

Về sản xuất, TKV đã sản xuất được 39,4 triệu tấn than, đạt 101% kế hoạch năm, tương đương thực hiện năm 2021; nhập khẩu 4,75 triệu tấn than; tiêu thụ 46,5 triệu tấn; trong đó, tiêu thụ trong nước 45,3 triệu tấn. Cùng với đó, TKV cũng sản xuất 1,47 triệu tấn alumin tăng 4% so với năm 2021 và tiêu thụ 1,45 triệu tấn; khai thác 105.000 tấn tinh quặng đồng, tăng 4,7%; sản xuất 30.000 tấn đồng, tăng 65% và tiêu thụ đồng tấm đạt 33.000 tấn, tăng 153%....

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,5% so với bình quân năm năm 2021. Năm 2022, Tập đoàn đã chi trên 165 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội…

Năm 2023 , TKV lên kế hoạch 168,8 ngàn tỷ đồng. Trong đó, sản xuất than: 105,64 ngàn tỷ đồng; khoáng sản: 23,61 ngàn tỷ đồng (sản phẩm Alumin: 11,14 ngàn tỷ đồng); điện lực: 11,48 ngàn tỷ đồng; cơ khí: 3,04 ngàn tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp: 7,64 ngàn tỷ đồng; sản xuất kinh doanh khác: 17,39 ngàn tỷ đồng.

Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn Tập đoàn khoảng 9.006 tỷ đồng. Nộp ngân sách 20,3 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt khoảng 5 ngàn tỷ đồng.

TKV cũng đặt mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế, đặc biệt là than cho sản xuất điện, sản xuất phân bón theo hợp đồng đã ký kết; trong đó, than cho điện không thấp hơn 38,5 triệu tấn, than cho sản xuất phân bón không thấp hơn 2,5 triệu tấn.