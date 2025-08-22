Tập đoàn Việt vừa ra mắt công ty AI mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD: Từng có sản phẩm vượt cả Deepseek, Baidu

Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh có sự hỗ trợ bởi AI.

Mục tiêu doanh thu từ AI đạt 1 tỷ USD

Hôm 21/8, Tập đoàn Công nghệ CMC chính thức ra mắt Công ty CMC OpenAI (C-OpenAI) với mục tiêu doanh thu đạt trên 1 tỷ USD vào năm 2028.

CMC OpenAI được xây dựng trên nền tảng 25 công nghệ lõi do Tập đoàn CMC nghiên cứu và phát triển, gồm thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), xử lý giọng nói và hồ dữ liệu (Data Lake House). Toàn bộ hệ thống của C-OpenAI vận hành trên hạ tầng CMC Cloud, bảo đảm chủ quyền dữ liệu Việt Nam.

Theo tiết lộ của ông Đặng Văn Tú, Tổng giám đốc CMC OpenAI, các công nghệ trên đã được thương mại hóa và lọt vào các bảng xếp hạng quốc tế. Công ty này định hướng ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực như hành chính công (trợ lý ảo pháp lý quốc gia, trợ lý công dân), giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng và sản xuất.

Có mô hình hiểu tài liệu hơn cả Deepseek

Trên website của tập đoàn cũng giới thiệu, trước đó, Viện Ứng dụng Công nghệ CMC cũng đã ra mắt mô hình hiểu tài liệu thị giác CATI-VLM, sử dụng 3 tỷ tham số.

Mô hình đã lọt Top 12 thế giới với hạng mục Document Visual Question Answering (DocVQA) tại cuộc thi khoa học trong lĩnh vực thị giác máy tính và nhận dạng văn bản Robust Reading Competition (RRC) tháng 6/2025.

Thành tích này vượt nhiều mô hình như Deepseek (27 tỷ tham số), GPT-4 Vision Turbo kết hợp Amazon Textract OCR (Top 34) hay Baidu (Top 22).

Mô hình hiểu tài liệu thị giác CATI-VLM được phát triển từ kho dữ liệu lớn 5TB. Theo giới thiệu của tập đoàn này, điểm nổi bật của mô hình là không chỉ nhận dạng và chuyển đổi văn bản như các hệ thống OCR (Nhận dạng ký tự quang học) truyền thống, mà còn hiểu được nhiều thông tin như checkbox, biểu đồ, chữ ký, công thức; nhận diện bố cục trang, form mẫu và phong cách trình bày. Mô hình có thể trực tiếp trả lời các câu hỏi từ ảnh chụp tài liệu như ChatGPT mà không cần học trước.

Nhiệm vụ xây dựng cloud "Make by Vietnam"

Đầu tháng 6/2025, Tập đoàn công nghệ CMC khởi công Tổ hợp không gian Sáng tạo CCS Hà Nội, nơi quy tụ 5.000 kỹ sư AI.

Đến cuối tháng 6, CMC được Chính phủ chấp thuận cho phép đầu tư Hyperscale Data Center trị giá hơn 250 triệu USD tại TP. HCM. Đây là một trong những dự án hạ tầng dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á.

Vào hồi đầu năm 2025, tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, Tập đoàn CMC đã nhận 2 Nhiệm vụ quốc gia Chuyển đổi số.

Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng tảng điện toán đám mây CMC Cloud trở thành nền tảng điện toán đám mây hàng đầu của người Việt, với các công nghệ như ảo hóa máy chủ, ảo hóa lớp mạng, ảo hóa lưu trữ. Đến năm 2028, CMC cam kết đầu tư một trung tâm điện toán đám mây hàng đầu khu vực quy mô 80MW. Nhiệm vụ thứ 2 là xây dựng nền tảng tri thức Việt AI – hệ sinh thái mở C.OpenAI.

Tập đoàn Công nghệ CMC được thành lập năm 1993, với 4 nhóm hoạt động chính: hạ tầng số, công nghệ và giải pháp, kinh doanh quốc tế, nghiên cứu và giáo dục.

Kết thúc năm tài chính 2024, CMC ghi nhận doanh thu đạt 8.203 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 502 tỷ đồng. Trong đó công ty thành viên CMC Technology and Solution (CMC TS) - đơn vị dẫn đầu mảng công nghệ và giải pháp của Tập đoàn ghi nhân doanh thu tăng 19%; lợi nhuận tăng 35%.

Trong năm tài chính 2025, Tập đoàn này đặt mục tiêu doah thu gần 10.000 tỷ đồng, Ebitda đạt khoảng 1.200 tỷ đồng (tăng trưởng 22%) và lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng.