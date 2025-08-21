CMC ra mắt công ty về trí tuệ nhân tạo CMC OpenAI

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn CMC

Đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quốc gia về thúc đẩy phát triển Khoa học – Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số quốc gia và phát triển Kinh tế tư nhân theo định hướng “bộ tứ” nghị quyết của Trung ương, CMC đã kiên trì đầu tư nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Thành quả của định hướng chiến lược này là việc thành lập Công ty CMC OpenAI, đánh dấu bước tiến chiến lược, hiện thực hoá tầm nhìn “AI-X: Kết nối trí tuệ, tạo dựng tương lai” mà CMC kiên định theo đuổi. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong của CMC trong việc phát triển công nghệ AI mang bản sắc Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Có những ứng dụng toàn cầu như ChatGPT nhưng cũng có vô vàn ứng dụng quốc gia. Sự kết hợp toàn cầu và địa phương sẽ giúp cho thế giới của chúng ta phát triển bền vững hơn. Và đây là cơ hội của những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. CMC OpenAI là một doanh nghiệp Việt Nam với lợi thế là dữ liệu Việt Nam, là những bài toán Việt Nam. Lợi thế của nó là mã nguồn mở AI và lợi thế thân bản của nó là con người Việt Nam, là trí tuệ Việt Nam. Sự linh hoạt, kích ứng của văn hóa Việt Nam vốn là cái cần nhất và quan trọng nhất của thời đại mà công nghệ đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng và có tính đột phá. CMC đặt cược vào AI là một quyết định chiến lược đúng đắn".

Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng

Theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đến năm 2030 Việt Nam sẽ thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về nghiên cứu và phát triển AI. Trong lộ trình đó, các doanh nghiệp công nghệ chủ lực như CMC được giao trọng trách tiên phong phát triển công nghệ lõi, nền tảng và ứng dụng AI.

Bộ trưởng chúc mừng sự ra mắt của CMC OpenAI: “ Các bạn hãy thành công để tạo cảm hứng cho những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khác. Sự thành công của các bạn phải được thể hiện ở chỗ giải quyết được các bài toán chiến lược của Việt Nam và của nhân loại. Đó là bài toán tăng năng suất lao động, tăng trưởng 2 con số, đó là bài toán sử dụng hiệu quả các tài nguyên hữu hạn. Đó là bài toán chất lượng nhân lực chất lượng công chức, đó là bài toán quản trị quốc gia, bài toán mô hình chính quyền 2 cấp, đó là bài toán mỗi 1 người Việt Nam đều có 1 trợ lí giúp việc…”

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn CMC chia sẻ: “32 năm trước, chúng tôi khởi đầu với giấc mơ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới. Từ khẩu hiệu ‘Towards the Digital in the Future’ năm 2003, đến tuyên ngôn ‘Chuyển đổi hay không tồn tại?’ năm 2017, CMC đã kiên định với con đường chuyển đổi số. Năm 2019, chúng tôi xây dựng nền tảng mở C.Ope2n để kết nối tri thức và cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2024, chúng tôi công bố chiến lược chuyển đổi AI-X, mở ra hành trình đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên AI toàn diện. Và hôm nay, sự ra mắt Công ty CMC OpenAI chính là bước tiến mới – kết tinh trí tuệ Việt, nền tảng Việt và khát vọng Việt, để cùng đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi AI toàn cầu".

Các đại biểu tại lễ ra mắt Công ty CMC OpenAI

Việc thành lập C-OpenAI chính là bước đi cụ thể hóa sau gần 1 năm CMC công bố sáng kiến chiến lược AI-X. CMC OpenAI không chỉ là một công ty, mà là lời cam kết mạnh mẽ của CMC trong việc đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng để đưa Việt Nam vươn lên làm chủ công nghệ AI, hiện thực hóa khát vọng số của dân tộc.

Một số điểm nổi bật của C-OpenAI:

25 công nghệ lõi (core AI technologies) tự phát triển.

Vận hành trên hạ tầng CMC Cloud và hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại, đảm bảo chủ quyền dữ liệu Việt Nam.

Hướng tới ứng dụng trong các lĩnh vực trọng yếu: Trợ lý ảo pháp lý quốc gia, Trợ lý ảo công dân, Giáo dục, Y tế, Tài chính – Ngân hàng, Sản xuất, Hành chính công.

Đặt mục tiêu đưa AI Việt Nam phục vụ người Việt, với độ tin cậy và an toàn dữ liệu cao nhất.

Nền tảng công nghệ của C-OpenAI được xây dựng trên hơn 25 công nghệ lõi do CMC phát triển, bao gồm Computer Vision, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), Xử lý giọng nói, và Datalakehouse.

“Các công nghệ này đã được thương mại hóa và ghi nhận trên các bảng xếp hạng quốc tế, khẳng định năng lực nghiên cứu – phát triển (R&D) của CMC đạt chuẩn toàn cầu.” – ông Đặng Văn Tú, Tổng giám đốc CMC OpenAI chia sẻ trong bài phát biểu ra mắt CMC OpenAI.

Với C-OpenAI, CMC cam kết phấn đấu: Tiên phong thực hiện một trong hai nhiệm vụ quốc gia và đồng thời hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 57, hướng tới làm chủ các công nghệ chiến lược, trong đó trí tuệ nhân tạo là một trong 11 công nghệ chiến lược của quốc gia.

Đến năm 2028, trở thành tập đoàn chuyển đổi số và chuyển đổi AI toàn cầu với doanh thu trên 1 tỷ USD, tăng trưởng trên 20% mỗi năm, quy mô hơn 10.000 nhân sự trong đó 40% là nhân lực AI.

Đến năm 2030, vươn lên top 5 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, đủ năng lực cạnh tranh ngang tầm với các nước tiên tiến.

Trước đó, tháng 11/2024, CMC đã công bố sáng kiến Chuyển đổi AI (AI-X) tại Hà Nội và Tokyo, Nhật Bản. Tháng 01/2025, Tập đoàn được giao 02 nhiệm vụ quốc gia về CMC Cloud và Hệ sinh thái mở C-OpenAI, đồng thời trình bày framework Chuyển đổi AI tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos (Thuỵ Sĩ).

Tháng 06/2025, CMC khởi công Tổ hợp Không gian Sáng tạo tại Hà Nội; tháng 07/2025 công bố dự án Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô CMC SHTP DC tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn 250 triệu USD. Đầu tháng 08/2025, CMC tháp tùng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư tới Hàn Quốc, ký kết hợp tác chiến lược với các tập đoàn Samsung C&T, TmaxSoft, CoAsia Semi Korea và MOU với 11 trường đại học, tổ chức giáo dục Hàn Quốc.