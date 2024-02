Tập đoàn xây dựng Hoà Bình hiện thực hoá mục tiêu "đem chuông đi đánh xứ người", trúng 5 dự án tổng vốn 72 triệu USD

Các dự án nhà ở xã hội được triển khai dành cho lực lượng cảnh sát, quân đội và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật của Kenya, quy mô 3.400 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 72 triệu USD.

Được biết, dự án do Bộ đất đai, Công trình công cộng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Kenya – Vụ Nhà ở và Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư dự án.

Kết quả trúng thầu các dự án trên được xem là thành công bước đầu của Xây dựng Hòa Bình trong chiến lược phát triển ra thị trường Châu Phi nói riêng và nước ngoài nói chung sau chủ trương triển khai các dự án xây dựng ở nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông gần đây thông qua.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 2.190,58 tỷ đồng, giảm 31,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lãi 102,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.201,8 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.304,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, không còn kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp của Công ty ghi nhận dương 53,46 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 426 tỷ đồng, tức tăng thêm 479,48 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính ghi nhận dương 20 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 112,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 132,73 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 17,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 28,6 tỷ đồng, về 135,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 206,22 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 510,7 tỷ đồng, tức giảm 716,92 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận gộp tạo ra trong kỳ thấp hơn chi phí tài chính nhưng Xây dựng Hòa Bình vẫn ghi nhận lãi 102,4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là số âm.

Xây dựng Hòa Bình thuyết minh chủ yếu do việc hoàn nhập 310,2 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi trong chi phí quản lý doanh nghiệp thay vì cùng kỳ trích lập 358,7 tỷ đồng trong quý IV/2022.

Tập đoàn xây dựng Hoà Bình giảm lỗ nhờ Quý IV/2023 có sự bứt phá mạnh mẽ

Luỹ kế trong năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.546,4 tỷ đồng, giảm 46,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 777,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2.566,8 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, Xây dựng Hòa Bình đã nâng lỗ luỹ kế từ 2.100,7 tỷ đồng, lên 2.877,8 tỷ đồng và bằng 105% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.741,3 tỷ đồng).

Như vậy, Xây dựng Hoà Bình chính thức ghi nhận lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ.

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình giảm 16,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.539,4 tỷ đồng, về 13.054,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 8.492,2 tỷ đồng, chiếm 65,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.285,4 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản…

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 23% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.412,9 tỷ đồng, về 4.718 tỷ đồng và bằng 1.040% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 454 tỷ đồng).