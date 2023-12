Tập đoàn YeaH1 được vinh danh ở "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam"

Mới đây, Tập đoàn YeaH1 được vinh doanh ở "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe tổ chức và được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đánh dấu cột mốc 5 năm giữ vững là môi trường làm việc hấp dẫn và thương hiệu tuyển dụng tốt nhất tại Việt Nam. Đây là kết quả khảo sát, đánh giá khách quan bởi 64.000 người đi làm trên 01 năm kinh nghiệm ở hơn 750 doanh nghiệp, thuộc 20 ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam. Kết quả cũng được kiểm chứng chặt chẽ từ bên đơn vị thứ ba là Công ty Nghiên cứu Thị trường Intage Việt Nam nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan nhất.



Trước đó, YeaH1 từng được vinh danh là thương hiệu tuyển dụng và môi trường làm việc tốt nhất như: "Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn tại Việt Nam" 2022, 2021, 2020 và 2018 do Anphabe khảo sát và công bố; Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm 2021 do HR Asia Awards công bố; "Top 100 Thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất" năm 2020 do trang tuyển dụng Careerbuilder khảo sát đánh giá.

Chia sẻ về giải thưởng năm nay, CEO Tập đoàn YeaH1, bà Ngô Thị Vân Hạnh cho biết: "Đây chính là thành quả của YeaH1 khi luôn đặt giá trị con người là trọng tâm, là tài sản quý giá nhất. Nên trong suốt 17 năm qua, YeaH1 luôn cải tiến môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển cho nhân viên, chúng tôi luôn thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo quyền lợi nhân sự dựa theo luật lao động, đáp ứng điều kiện phúc lợi, kế hoạch đào tạo và lộ trình thăng tiến rõ ràng".

Tập đoàn YeaH1 là một trong những đơn vị sản xuất nội dung cao cấp lớn nhất Việt Nam.

Với tiêu chí xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hài hòa, năng suất và tôn trọng cho tất cả nhân viên đáp ứng nguyên tắc DE&I, đồng thời tiếp thêm nội lực cho YeaH1 bằng việc mở rộng đội ngũ nhân sự có tính Đa dạng (Diversity), YeaH1 đã xây dựng cho mình một tập thể có sự khác biệt từ kinh nghiệm làm việc, tuổi tác, tính cách, tư duy, văn hóa, sở thích,.. Chính điều yếu tố này, giúp YeaH1 sở hữu đội ngũ nhân sự giàu sức sáng tạo, giải quyết vấn đề tốt và nhạy bén. Và đây cũng là cơ hội để gia tăng nguồn nhân sự mới, giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc và tăng giá trị cho chính thương hiệu YeaH1 - Tập đoàn Truyền thông hàng đầu Việt Nam.



YeaH1 Challenge Accepted - Thử thách đạp xe địa hình diễn ra mỗi năm một lần.

Sở hữu nguồn nhân lực khác biệt và luôn ‘tôn trọng sự khác biệt’ nên mỗi cá nhân ở YeaH1 đều Bình đẳng (Equity), không phân biệt cấp bậc và không có sự thiên vị hay kỳ thị. "Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi nhân viên đều có cơ hội, quyền lợi, tiếng nói và đóng góp như nhau khi ở YeaH1. Nên mỗi cá nhân ở YeaH1 cũng sẽ được công nhận và tôn vinh như nhau" - Bà Hạnh cho biết thêm. Chính việc tôn trọng sự khác biệt ở mỗi cá nhân, YeaH1 tạo nên môi trường thân thiện, Hòa hợp (Inclusion) góp phần gia tăng sức mạnh của Tập đoàn.



YeaH1 còn hướng đến giá trị đạo đức và lan tỏa tinh thần sống tử tế với những hoạt động vì cộng đồng. Nổi bật nhất trong năm nay có thể kể đến câu lạc bộ YeaH1 Give - nơi để các nhân viên thường xuyên quyên góp, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như tặng quà cho trẻ em nghèo ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, tặng quà cho trẻ em khiếm thị ở mái ấm Bừng Sáng quận 10, chương trình "Áo ấm cho em" ở Gia Lai và Kon Tum,...

Leadership 2022 - Nơi để các lãnh đạo của YeaH1 thông báo kế hoạch sẽ triển khai cho năm 2023

Bên cạnh việc quan tâm sức khỏe thể chất cho nhân viên, YeaH1 quan tâm đến sức khỏe tinh thần với những hoạt động giải trí gắn kết nội bộ, như chương trình YeaH1 Challenge Accepted mùa 3 - Thử thách đạp xe xuyên rừng Nam Cát Tiên, Team building và các hoạt động tặng quà, minigame ngày lễ, Tết diễn ra đều đặn mỗi tháng tại văn phòng. Đặc biệt, YeaH1 còn xây dựng chuỗi hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn thông qua các buổi workshop hàng tháng để nhân viên nâng cao kinh nghiệm làm việc.

Ứng dụng thông minh iYeaH1 được phát triển bởi YeaH1, là hệ thống quản lý chấm công, đề xuất nghỉ phép, truyền thông nội bộ và cung cấp thông tin cho nhân viên.

Vốn là một tập đoàn truyền thông dựa trên sức mạnh công nghệ, YeaH1 xây dựng nền tảng ứng dụng iYeaH1 - Hỗ trợ nhân sự làm việc. Ứng dụng nội bộ iYeaH1 hỗ trợ nhân viên check-in, check-out và theo dõi kết quả chấm công, số lượng ngày nghỉ phép một cách chủ động. Mỗi nhân viên và quản lý đều theo dõi được tình hình làm việc tại YeaH1 mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, YeaH1 còn xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội nội bộ, để nhân viên có thể theo dõi tin tức, hoạt động của tập đoàn và đây cũng là nơi để từng cá nhân dễ dàng kết nối với nhau trong công việc, giải trí.



YeaH1 với chiến lược trở thành Tập đoàn hàng đầu, là một trong đơn vị sản xuất nội dung cao cấp lớn nhất Việt Nam để vươn ra thế giới với hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, dịch vụ bán lẻ mở rộng dựa trên sức mạnh công nghệ. Từng cá nhân YeaH1 sẽ không ngừng gắn kết dựa trên 5 giá trị là Chủ động - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hợp tác - Hành động và Tập đoàn sẽ luôn cải tiến chất lượng và môi trường làm việc để các nhân viên có thể phát triển tối đa năng lực, định hướng nghề nghiệp bản thân trong tương lai.