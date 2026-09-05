Tasco Auto cải thiện hiệu quả kinh doanh, Geely và Lynk & Co trở thành mũi nhọn tăng trưởng mới

‏Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,53% lên 8,42%, lợi nhuận gộp đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 28% so với mức 960 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sau điều chỉnh thoái vốn, cho thấy hiệu quả kinh doanh và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được nâng cao. ‏

‏Cân bằng giữa nền tảng truyền thống và các thương hiệu mới‏

‏Các thương hiệu truyền thống tiếp tục đóng vai trò nền tảng, giúp Tasco Auto duy trì quy mô doanh thu, hiệu quả kinh doanh và sự cân bằng trong toàn hệ thống. Trong sáu tháng đầu năm, lợi nhuận gộp của Toyota tăng khoảng 15%, Ford tăng 18% và Volvo tăng 32%.‏‏

‏Song song với nền tảng này, Geely và Lynk & Co được xác định là những mũi nhọn tăng trưởng mới, giúp Tasco Auto nắm bắt xu hướng chuyển đổi của ngành ô tô toàn cầu, đặc biệt là sự phát triển của các dòng xe năng lượng mới, bao gồm hybrid, plug-in hybrid và xe thuần điện. ‏

‏Doanh thu của Geely và Lynk & Co trong sáu tháng đầu năm tăng 381,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng 608,3%. Cả năm 2025, hai thương hiệu này giao 2.473 xe; riêng 7 tháng đầu năm 2026 đã đạt 3.643 xe, vượt sản lượng của cả năm trước. Hoạt động kinh doanh của 2 thương hiệu này tại Việt Nam được thông tin bắt đầu có hiệu quả dương từ tháng 6 này, dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện trong 6 tháng cuối năm. ‏

‏Xây dựng nền tảng thị trường sau hơn hai năm‏

‏Sau hơn hai năm gia nhập Việt Nam, Geely và Lynk & Co đã xây dựng được mạng lưới gần 100 showroom trên toàn quốc, cùng hệ thống khoảng 80 điểm và xưởng dịch vụ. Mạng lưới bán hàng và hậu mãi rộng khắp là nền tảng quan trọng để hai thương hiệu nâng cao trải nghiệm, củng cố niềm tin và phục vụ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.‏

‏Kết quả kinh doanh tháng 6 và tháng 7/2026 cho thấy Geely và Lynk & Co đang từng bước khẳng định vị thế tích cực trong nhóm thương hiệu mới gia nhập thị trường, đặc biệt ở phân khúc xe năng lượng mới. Hoạt động kinh doanh của hai thương hiệu đang tiến tới điểm hòa vốn, đồng thời ghi nhận lượng đơn đặt hàng ngày càng tăng.‏

Loạt khách hàng nhận bàn giao xe Geely EX2 tại Đà Nẵng.

‏Tại ngày 30/6/2026, Geely và Lynk & Co còn khoảng 1.800 đơn đặt cọc chưa giao. Đến cuối tháng 8, số lượng đơn tăng lên 2.624. Đây là chỉ báo tích cực về mức độ đón nhận của thị trường và tạo nguồn doanh thu cho những tháng cuối năm 2026.‏

‏Sau hơn hai năm gia nhập Việt Nam, hai thương hiệu đã xây dựng mạng lưới gần 100 showroom và được hỗ trợ bởi hệ thống dịch vụ sau bán hàng với khoảng 80 xưởng dịch vụ Carpla Services – nền tảng quan trọng để nâng cao trải nghiệm, củng cố niềm tin khách hàng. Động lực tăng trưởng của Geely và Lynk & Co được xác định sẽ không chỉ dựa trên mở rộng sản lượng mà còn gắn chặt với chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và năng lực hậu mãi.‏

‏Hướng tới tăng trưởng có chất lượng và bền vững‏

‏Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tasco Auto đạt 56,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 31,2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ vẫn âm 66,5 tỷ đồng, chủ yếu do 148,9 tỷ đồng chi phí phân bổ lợi thế thương mại từ các thương vụ M&A trước đây. Đây là khoản chi phí kế toán không phát sinh dòng tiền tương ứng trong kỳ.‏

‏Trong giai đoạn tiếp theo, Tasco Auto sẽ tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa các thương hiệu truyền thống và các thương hiệu mới; đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng lợi nhuận và lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ.‏

Tasco Auto đang tập trung đầu tư, nâng cao năng lực hậu mãi với tổng diện tích kho hàng lên tới hơn 3.500m2 ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để phục vụ khách hàng.

‏Động lực tăng trưởng của Geely và Lynk & Co sẽ không chỉ dựa trên việc mở rộng sản lượng, mà còn gắn chặt với chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và năng lực hậu mãi. Mạng lưới phân phối rộng khắp, hệ thống dịch vụ ngày càng đi vào chiều sâu và lượng đơn hàng liên tục gia tăng đang tạo nền tảng để Tasco Auto hướng tới tăng trưởng có chất lượng, bền vững và dựa trên niềm tin của khách hàng.‏

