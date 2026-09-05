VinFast VF 6 lạ xuất hiện tại Việt Nam: Nóc gắn LiDAR, camera kép trên kính, sẽ nâng cấp công nghệ hỗ trợ tự lái?

Một chiếc VinFast VF 6 mang ngoại hình khác lạ vừa được bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Điểm thu hút sự chú ý nằm ở các cụm thiết bị phần cứng bổ sung được gắn rải rác bên ngoài thân xe - dấu hiệu cho thấy phương tiện này có thể đang được thử nghiệm công nghệ mới.

Chiếc VinFast VF 6 với vài điểm lạ ở ngoại hình xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Bóc tách thiết bị phần cứng trên chiếc VinFast VF 6

Quan sát kỹ ngoại thất, chiếc VF 6 lạ này sở hữu những điểm điều chỉnh phần cứng tương đối rõ ràng so với bản thương mại.

Cụ thể, cụm thiết bị nhô cao trên nóc xe nằm ngay viền mép kính lái phía trước, giữ vị trí cao nhất trên thân xe; hai cụm nhỏ hơn ở gần vòm bánh trước được gắn đối xứng hai bên hông xe, nằm ngay khu vực bên dưới cổng sạc; cụm giống camera bổ sung trên kính lái bên dưới camera ADAS nguyên bản.

Các thiết bị lạ có thể hỗ trợ công nghệ tự lái cấp độ cao. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Dự đoán công nghệ từ thiết bị phần cứng lạ

Dựa trên hình dáng và vị trí lắp đặt, cụm thiết bị trên nóc cùng hai khối nhô ra ở hông xe nhiều khả năng là hệ thống cảm biến LiDAR (Light Detection and Ranging).

Cảm biến LiDAR trên nóc đảm nhận vai trò phát chùm tia laser quét góc rộng phía trước ở tầm xa, dựng lại bản đồ không gian 3D dạng "đám mây điểm" (point cloud). Trong khi đó, hai cụm LiDAR hông hỗ trợ quét các điểm mù tầm thấp, nhận diện chính xác phương tiện di chuyển song song hoặc tạt đầu.

LiDAR giúp nhận biết vật thể xung quanh chính xác hơn. Ảnh: Yellowscan

Đi kèm với đó, việc xuất hiện camera phụ bên dưới cụm ADAS nguyên bản cho thấy xe có thể đã được nâng cấp lên hệ thống camera kép hoặc cụm đa ống kính. Sự kết hợp này giúp hệ thống vừa đo chính xác khoảng cách vật thể nhờ LiDAR, vừa nhận diện tốt màu sắc, biển báo và tín hiệu giao thông nhờ camera.

Đặc biệt, LiDAR đóng vai trò "bọc lót" đắc lực cho camera khi vận hành trong đêm tối hoặc thời tiết xấu.

Tiềm năng nâng cấp công nghệ hỗ trợ tự lái cấp cao

Mẫu VinFast VF 6 bản cao cấp hiện hành đã được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) hoạt động dựa trên camera và radar. Cấu hình này giúp xe thực hiện các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn hay phanh tự động khẩn cấp.

VF 6 nguyên bản đã có ADAS. Ảnh: VinFast

Việc tích hợp thêm cảm biến LiDAR và camera bổ sung tạo ra tầng dự phòng an toàn cần thiết. Khi LiDAR quét hình ảnh không không gian 3D kết hợp cùng dữ liệu hình ảnh từ camera ADAS nâng cấp, hệ thống máy tính có đủ thông tin đáng tin cậy để xử lý các kịch bản giao thông phức tạp.

Điều này cho phép phương tiện vận hành mượt mà hơn ở Cấp độ 2 nâng cao, thậm chí hướng tới tự động hóa ở Cấp độ 3 (người lái có thể buông tay và lơ đễnh trong một số điều kiện giao thông nhất định, hệ thống tự xử lý phần lớn tác vụ).

Hiện chưa rõ chiếc VF 6 này thuộc dự án thử nghiệm nội bộ của VinFast nhằm nâng cấp phần mềm cho các dòng xe thương mại tương lai, hay là phương tiện do một đơn vị đối tác công nghệ độc lập sử dụng để thu thập dữ liệu giao thông tại Việt Nam.