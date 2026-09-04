Ford đem loạt bán tải điện ‘giá rẻ’ mới chạy công khai trên đường: Gương nhỏ, cánh gió lớn, không gian ngồi rộng hơn cả Toyota RAV4
Ford hé lộ những hình ảnh chất lượng cao đầu tiên của mẫu bán tải điện Fathom. Xe sở hữu cabin rộng rãi, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại cùng mức giá khởi điểm hấp dẫn.
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CEO Ford nhá hàng Fathom
Việc quan sát thực tế mẫu xe Fathom từng khó khăn như chụp ảnh một bóng ma. Mới đây, Tổng Giám đốc Ford Jim Farley đã đăng tải loạt ảnh hé lộ chất lượng cao trên mạng xã hội.
Các bức ảnh ghi lại cảnh chiếc bán tải điện cỡ trung di chuyển qua biển hiệu Las Vegas nổi tiếng. Mẫu xe này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu xe. Ford đã đầu tư 2 tỷ USD vào một nhà máy để sản xuất Fathom. Mẫu bán tải giá 28.000 USD này được lắp ráp từ ba phần chính.
Phân tích thiết kế của Fathom
Khoác lên mình lớp dán ngụy trang nhiều màu sắc, Fathom mang nhiều nét tương đồng với dòng Maverick. Xe sở hữu phần đầu dựng đứng cùng hốc hút gió dưới mở rộng. Lớp ốp dày che khuất lưới tản nhiệt. Hai bên là cụm đèn chiếu sáng đặt ở vị trí trung tâm với chi tiết góc cạnh hướng vào trong.
Lùi về phía sau, thân xe có thiết kế mượt mà. Bộ mâm tối ưu khí động học cũng được bọc kín. Xe dùng tay nắm cửa truyền thống và gương chiếu hậu kích thước nhỏ. Kích thước gương giảm 20% giúp tăng thêm 2,4 km hành trình di chuyển.
Xe sở hữu hốc bánh bo tròn cùng phần gờ góc cạnh quanh thành thùng sau. Cụm đèn hậu đặt dọc. Cản sau thiết kế tối giản với vị trí gắn biển số lệch sang một bên.
Thực tế, cabin nhỏ hơn so với cảm giác quan sát ban đầu. Bản thử nghiệm được trang bị cánh gió lớn phía sau. Chi tiết này đẩy phần bạt ngụy trang ra ngoài, hỗ trợ tăng hiệu suất khí động học.
Không gian cabin rộng như SUV?
Ford xác nhận Fathom có thể tích khoang hành khách lớn hơn Toyota RAV4. Không gian dành cho người ngồi dự kiến vượt mức 2.801 lít.
Ford chưa công bố toàn bộ thông số chi tiết. Xe sẽ được trang bị màn hình cảm ứng lớn. Hệ thống dẫn đường dễ sử dụng tích hợp Apple Maps. Mẫu bán tải hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, chìa khóa kỹ thuật số, sạc hai chiều và hệ thống lái tự động BlueCruise thế hệ mới.
Khả năng vận hành của Fathom
Thông số vận hành hiện vẫn được giữ kín. Ford hé lộ xe sẽ có nhiều tùy chọn bộ pin khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn dùng bộ pin tầm hoạt động tiêu chuẩn. Mẫu xe dự kiến sẽ có thêm bản pin tầm xa.
Người tiêu dùng cần chờ đợi thêm một thời gian. Ford sẽ chính thức ra mắt dòng xe này vào năm 2027. Chương trình đặt hàng trước bắt đầu vào đầu năm sau. Giá khởi điểm ở mức 28.350 USD, chưa bao gồm 1.595 USD phí vận chuyển.
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