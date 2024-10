TASCO Mall tích cực trong PCCC – Tạo điểm đến an toàn cho khách hàng

Từ tháng 5/2024, Trung tâm thương mại TASCO Mall đã đầu tư xe chữa cháy chuyên dụng HINO 5M3 làm công cụ chủ động khi các tình huống cháy nổ xảy ra. Qua đó, TASCO Mall cũng trở thành TTTM đầu tiên tại Việt Nam sở hữu xe chữa cháy riêng, giúp cứu hỏa chủ động và kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi các vụ hỏa hoạn, cháy nổ không may xảy ra, không chỉ trong khuôn viên TTTM mà còn sẵn sàng hỗ trợ các khu vực lân cận.

Ngay trong những ngày đầu tháng 10, trên địa bàn quận Long Biên cũng như thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Đội PCCC cơ sở của TASCO Mall cũng đã tham gia hỗ trợ kịp thời đám cháy, tại kho xưởng thiết bị gara ô tô số 3 - 5 đường Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, gần TTTM.

Đám cháy lớn gần TTTM kèm cột khói bốc cao hàng chục mét

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Ban quản lý TASCO Mall đã huy động xe chữa cháy riêng của TTTM, cùng đội PCCC cơ sở đến hiện trường để hỗ trợ Lãnh đạo UBND quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội xử lý sự cố. Đội PCCC cơ sở của TASCO Mall gồm 27 nhân sự thuộc các bộ phận Kỹ thuật, Dịch vụ, An ninh đã nhanh chóng triển khai rải 4 vòi cứu hoả từ 2 trụ nước chữa cháy, xịt nước và cung cấp liên tụctrên 200m3 nước cứu hỏa. Bên cạnh đó, đội PCCC cơ sở TASCO Mall cũng đã phối hợp theo hướng dẫn của cơ quan chức năng di chuyển tài sản của các cửa hàng, nhà xưởng xung quanh; hỗ trợ cung cấp thức ăn nhẹ, nước uống cho đội ngũ Công An PCCC quận Long Biên thực hiện nhiệm vụ; phối hợp trong việc phân làn xe, phân làn khu vực sự cố.

Đội PCCC cơ sở TASCO Mall hỗ trợ lực lượng chức năng điều khiển xe chữa cháy, phun xịt nước liên tục

Thông qua những hành động thiết thực, đảm bảo mục tiêu là điểm đến an toàn, thân thiện, TTTM TASCO Mall luôn nỗ lực hết sức nhằm góp phần đẩy lùi các tai nạn về cháy nổ, đồng hành cùng các đơn vị cơ quan chức năng và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, người dân trên địa bàn quận Long Biên và các khu vực lân cận.

TASCO Mall hướng đến không chỉ là một điểm đến mua sắm và giải trí, mà còn là một biểu tượng cho sự an toàn và sự phục vụ tận tâm đối với cộng đồng.