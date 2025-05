VNG quý I/2025: Doanh thu 2.232 tỷ đồng, lợi nhuận tăng vọt

Công ty cổ phần VNG vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 185 tỷ đồng, tăng đột phá so với mức 1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần đạt 2.232 tỷ đồng, tương đương quý I năm trước, cho thấy sự ổn định trong cơ cấu doanh thu giữa những biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước. Lỗ sau thuế cũng giảm mạnh, chỉ còn 15 tỷ đồng, cải thiện tới 52% so với cùng kỳ 2024. Ba tháng đầu năm, VNG nộp ngân sách nhà nước gần 392 tỷ đồng.

"Phong độ" ổn định của các mảng kinh doanh lõi

Kết quả kinh doanh "sáng sủa" của VNG trong 3 tháng đầu năm có sự đóng góp đáng kể của các mảng kinh doanh cốt lõi.

Mảng game – lĩnh vực mang lại doanh thu chính cho VNG trong nhiều năm – tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan với tổng bookings đạt 1.666 tỷ đồng, 20% đến từ thị trường quốc tế. Đặc biệt, trong Quý I, tựa game The Play of Genesis do VNGGames phát hành tại Đài Loan (Trung Quốc) đã nhanh chóng trở thành tựa game được bàn luận của VNGGames tại thị trường này, với mức độ tương tác và gắn bó của người chơi vượt trội so với các tựa game từng phát hành trước đây.

Trong nước, VNGGames cũng hợp tác cùng VTVCab và ON Live Esports sản xuất và phát sóng giải Vô địch Quốc gia Liên Minh Huyền Thoại (VCS), đưa Esports lên sóng truyền hình quốc gia – bước tiến quan trọng trong việc kết nối giữa thể thao điện tử và truyền thông đại chúng.

Tựa game chủ lực PUBG Mobile VN cũng ghi nhận quý kinh doanh ấn tượng kể từ khi phát hành, với doanh thu tăng 71% so với cùng kỳ và hơn 7 triệu người theo dõi trên TikTok – cao bậc nhất toàn cầu. MU Lục Địa VNG, do VNGGames hợp tác với Webzen và Kingnet phát hành, thu hút trên 100.000 người chơi ngay ngày đầu ra mắt. Tựa game Lineage 2M do NCSOFT phát triển dự kiến sẽ ra mắt tại Đông Nam Á trong thời gian tới, thông qua liên doanh NCV Games, được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy tăng trưởng cho giai đoạn giữa năm.

Zalo tiếp tục giữ vững vai trò là nền tảng giao tiếp phổ biến bậc nhất tại Việt Nam. Trong quý I, nền tảng này có gần 78 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, với hơn 2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày, tăng 5% so với cùng kỳ. Số lượng mini app của doanh nghiệp và đối tác hoạt động trên Zalo đạt 5.355, tăng 302% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ là nền tảng giao tiếp cá nhân, Zalo còn trở thành công cụ kết nối giữa người dân và chính quyền và là hạ tầng số thiết yếu trong hành chính công, an sinh xã hội và y tế thông qua ứng dụng Zalo Official Accounts và Zalo Mini Apps. Đầu tháng 4, Bộ Công an ra mắt Zalo OA chính thức để cập nhật an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật. Tại Hà Nội, Phòng CSGT tiếp nhận gần 8.000 phản ánh vi phạm qua Zalo, còn Mini App của Công an Thái Bình ghi nhận hơn 10.000 lượt truy cập chỉ sau một tháng.

Mảng thanh toán số Zalopay cũng duy trì đà tăng trưởng với tổng khối lượng thanh toán tăng 60%, trong khi doanh thu từ các dịch vụ tài chính tăng 152% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý I, Zalopay triển khai tính năng quét QR quốc tế tại Singapore, cho phép người dùng thanh toán tại hơn 120.000 điểm chấp nhận mà không cần quy đổi tiền tệ. Ngoài ra, việc cho phép người dùng Zalopay thanh toán và quét qua VNPAY-QR cùng chương trình hoàn xu – đổi quà cũng giúp nền tảng này thu hút thêm người dùng mới. Mới đây, Zalopay cũng hợp tác cùng Trung Tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR) - Bộ Công an để triển khai xác thực định danh điện tử và nghiên cứu tích hợp cổng thanh toán trên nền tảng VNeID.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh từng tuyên bố, VNG đang có đầy đủ vị thế để trở thành một doanh nghiệp AI-First trong vòng 5 năm tới. Xác định AI chính là nhân tố có thể tạo ra tăng trưởng đột phá cho thập kỷ tiếp theo, VNG đang đầu tư rốt ráo cho AI và cũng đã gặt hái được nhiều thành quả bước đầu.

Zalo AI đã huấn luyện thành công mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có năng lực tương đương GPT-4, giúp Việt Nam trở thành 1 trong 3 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu LLM riêng. Trong Báo cáo xếp hạng LLM tiếng Việt 2024 của VMLU công bố ngày 10/1, mô hình KiLM-13b-v24.7.1 do Zalo phát triển đạt 66,07 điểm, chỉ xếp sau Llama-3-70B của Meta.

Đây là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam sở hữu mô hình AI có năng lực tiếp cận GPT-4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình nội địa hóa công nghệ ngôn ngữ lớn.

Các tính năng tích hợp AI như chuyển văn bản thành giọng nói, giọng nói thành văn bản, soạn thảo bằng giọng nói, dịch tin nhắn và chatbot Kiki được triển khai rộng rãi trên nền tảng Zalo, hiện ghi nhận 20% người dùng sử dụng các tính năng này hàng tháng.

Ở mảng hạ tầng AI, GreenNode – mảng kinh doanh AI Cloud – phối hợp với NVIDIA tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề tại Hà Nội và TP.HCM, để tiếp cận nhóm khách hàng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ngoài ra, GreenNode AI Lab cũng giới thiệu bộ dữ liệu GN-TRVN, hỗ trợ AI hiểu và trích xuất dữ liệu từ bảng biểu tiếng Việt – một trong những điểm nghẽn lớn khi ứng dụng AI vào các quy trình hành chính hoặc tài chính trong nước.

Bước vào chu kỳ tăng trưởng có chiều sâu

Lãnh đạo VNG cho biết, mục tiêu giai đoạn 2025–2030 là xây dựng mô hình tăng trưởng cân bằng giữa hiệu quả tài chính và đầu tư dài hạn. Công ty hiện đang tập trung vào bốn trụ cột chính: game, AI, thanh toán số và Zalo – nền tảng hạ tầng số. Việc ghi nhận lợi nhuận dương trong hai quý liên tiếp cho thấy các khoản đầu tư trước đây bắt đầu "kết trái", dù còn cần thời gian để tối ưu và mang về lợi nhuận bền vững.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2025, VNG cũng đã công bố Báo cáo thường niên 2024, ghi nhận doanh thu 9.273 tỷ đồng và 3.324 nhân sự làm việc tại 9 thành phố trên khắp châu Á, đóng góp tích cực cho nền kinh tế số Việt Nam và tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong bức thư gửi các cổ đông, Chủ tịch Lê Hồng Minh thẳng thắn nhìn nhận 3 năm vừa qua là khoảng thời gian không dễ dàng với công ty của mình. "VNG rất nỗ lực để ghi nhận lợi nhuận trở lại sau khi đầu tư mạnh vào các mảng kinh doanh mới và xây dựng hệ sinh thái. Chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn của ngành – từ sự tăng trưởng chậm lại của thị trường game toàn cầu, đến sự thận trọng trong chi tiêu quảng cáo tại thị trường Việt Nam. Những hướng đi mới đầy triển vọng như fintech, cloud và AI vẫn đang trong quá trình chứng minh hiệu quả tài chính. Những nỗ lực mở rộng tham vọng – từ đưa game ra thế giới, phát triển tài chính số, đến xây dựng các sản phẩm AI – đều là hành trình thử - sai và mang lại nhiều kinh nghiệm, bài học sâu sắc cho việc phân bổ con người, thời gian, nguồn lực".

Tuy vậy, ông Minh khẳng định chính trong thử thách, năm 2024 đã cho thấy VNG đang đi đúng hướng khi các mảng kinh doanh lõi vẫn đứng vững trong biến động và không ngừng đổi mới, mở rộng. "Giấc mơ của VNG chưa bao giờ thay đổi – chúng tôi muốn xây dựng công nghệ, phát triển con người và trở thành công ty công nghệ toàn cầu, tạo ra giá trị thực sự cho người dùng và xã hội. Những động lực mới như toàn cầu hóa mảng game, nền tảng Zalo, giải pháp AI và tài chính số sẽ mở ra thập kỷ bứt phá tiếp theo cho công ty", ông Lê Hồng Minh nhấn mạnh.