Taseco Land báo lợi nhuận quý 3 tăng đột biến

Lợi nhuận quý III tăng 21 lần

Công ty CP Bất động sản Taseco (Tasecoland, UPCoM: TAL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024, ghi nhận kết quả khả quan trong bối cảnh thị trường bất động sản đối mặt nhiều thách thức. Cụ thể, doanh thu thuần tăng 65% so với cùng kỳ, đạt gần 311 tỷ đồng. Bất chấp giá vốn hàng bán và chi phí đồng loạt tăng mạnh, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 185 tỷ đồng, cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ.

Theo quan sát, kỳ kinh doanh vừa qua, không nằm ngoài tình trạng chung của các doanh nghiệp bất động sản, Taseco Land phải chịu áp lực chi phí nặng nề. Cùng với sự mở rộng về doanh thu, chi phí bán hàng cao gấp gần 12 lần, từ mức 1,5 tỷ đồng lên tới 17,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng tới 24%, ghi nhận ở mức 51 tỷ đồng. Những con số này đã ảnh hưởng đáng kể khoản lợi nhuận gộp 68 tỷ đồng mà doanh nghiệp tạo ra trong kỳ.

Động lực chính cho sự tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của Taseco Land là hoạt động tài chính. Quý vừa qua, doanh nghiệp mang về 258 tỷ đồng doanh thu, cao gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, dù áp lực lãi vay khiến chi phí tài chính tăng mạnh nhưng khoản mục này vẫn được kiểm soát trong ngưỡng hợp lý là 36 tỷ đồng, thấp nhất trong các loại chi phí.

Một tín hiệu tích cực nữa là Taseco Land ghi nhận 17 triệu đồng từ công ty liên kết. Con số tuy khiêm tốn nhưng đã cải thiện hoàn toàn so với khoản lỗ hơn 100 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tới từ đâu?

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Taseco Land đạt 1.249 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ. Đóng góp nhiều nhất vào thành quả nói trên là hoạt động chuyển nhượng bất động sản với mức tăng trưởng 163%, mang về 744 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính cũng tăng đột biến khi ghi nhận 249 tỷ đồng lãi chuyển nhượng công ty con. Đối chiếu với báo cáo tài chính quý I, II, có thể xác định, đây là khoản lợi nhuận phát sinh trong quý III, cũng là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng ấn tượng trong kỳ. Khoản lợi nhuận này đến từ thương vụ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Đầu tư TAH được thực hiện hồi tháng 8. Đây là Chủ đầu tư dự án Tổ hợp Văn phòng kết hợp Thương mại dịch vụ tại lô đất B2CC4 thuộc quần thể Khu đô thị Starlake.

Việc chuyển nhượng dự án thuộc lô đất B2CC4 thuộc quần thể Khu đô thị Starlake giúp doanh thu của Taseco Land tăng đột biến

Liên quan đến thương vụ này, trước đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự phóng, Taseco Land có thể ghi nhận hơn 222 tỷ đồng doanh thu tài chính. Như vậy, kết quả thực tế đã vượt dự phóng của VCBS.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, hoạt động chuyển nhượng dự án đã giúp Taseco Land tạo ra nguồn doanh thu lớn, cải thiện đáng kể kết quả lợi nhuận. Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp địa ốc này báo lãi sau thuế 202 tỷ đồng, tăng 7,6 lần so với cùng kỳ.

Mặt khác, việc tái cơ cấu tài sản thông qua hoạt động chuyển nhượng cũng tạo điều kiện cho Taseco Land triển khai các dự án mới. Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp địa ốc này đạt 9.426 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 53%, ghi nhận ở mức 4.964 tỷ đồng. So với đầu năm, khoản mục này tăng 29% so với đầu năm, chủ yếu là do phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản mới, bao gồm: dự án Nhà ở cao tầng ô đất A3/CT2 tại Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội (871 tỷ đồng), dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tổ Hữu (320 tỷ đồng), dự án Khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên, Hà Nam (39 tỷ đồng).

Trong khi đó, tài sản dở dang dài hạn đạt 1.025 tỷ đồng, giảm 37%, chủ yếu là do không còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án B2CC4 Khu đô thị Starlake.

Về phía nguồn vốn, tính đến hết quý III, tổng nợ phải trả của Taseco Land là 5.715 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay là 3.765 tỷ đồng, đồng, tăng 15% so với đầu năm. Doanh nghiệp giảm nợ vay ngắn hạn từ mức 1.126 tỷ đồng xuống còn 847 tỷ đồng nhưng tăng nợ vay dài hạn từ 2.137 tỷ đồng lên 2.917 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại ngày 30/9/2024, Taseco Land vẫn đang cầm 533 tỷ đồng tiền cọc của bên sẽ nhận chuyển nhượng một phần dự án Starlake thông qua việc chuyển nhượng công ty mục tiêu.

Taseco Land có thể kiếm khoảng 1.200 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng

Theo báo cáo của VCBS, bên cạnh dự án B2CC4, Taseco Land cũng thực hiện việc chuyển nhượng dự án Landmark 55 năm tại lô B3 CC2 Khu đô thị Starlake.

Đây là dự án rộng 23.600m2, gồm hai lô đất xây tòa văn phòng (13.600 m2) và tòa khách sạn (10.000 m2). Trong đó, khối văn phòng hiện đã được Taseco Land ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng cho Mapple Tree, giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2025, giúp ghi nhận khoảng 560 tỷ đồng doanh thu tài chính. Ngoài ra, Taseco Land cũng đang tích cực tìm đối tác chuyển nhượng khối khách sạn với lợi nhuận kỳ vọng trên 500 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động chuyển nhượng các lô đất trên sẽ đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng lợi nhuận cho Taseco Land trong giai đoạn 2024 - 2026, đồng thời là nguồn tiền quan trọng để doanh nghiệp tiến hành đầu tư các dự án khu đô thị, khu công nghiệp trọng điểm trong chu kỳ mới.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản bắt đầu có những chuyển biến tích cực, xuất hiện điểm đảo chiều khi thanh khoản cải thiện, mức độ quan tâm ở nhiều phân khúc phục hồi, hoạt động kinh doanh của Taseco Land được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện. Thời gian tới, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện bàn giao dự án Central Riverside (Thanh Hoá). Với quy mô 495 căn liền kề, biệt thự và mặt bằng giá bán khá tốt (khoảng 55 – 60 triệu đồng/m2), Central Riverside dự kiến đem về doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng và là nguồn đóng góp quan trọng đến kết quả kinh doanh của Taseco Land trong vài năm tới.