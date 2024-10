Người dân Tp.HCM đổ xô đi làm thủ tục đất đai trước thời điểm bảng giá đất mới có hiệu lực 31/10

Mới đây, Tp.HCM ban hành Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 quy định bảng giá đất điều chỉnh để áp dụng từ ngày 31/10 đến 31/12/2025.

Theo quy định trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành, giá đất để tính nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ.

Bảng giá đất mới Tp.HCM công bố mới đây điều chỉnh đối với đất ở trên địa bàn từng quận, huyện, TP.Thủ Đức đã được cân chỉnh, tăng thấp nhất từ 2,36 lần (quận 3) đến tăng cao nhất 38,8 lần (huyện Hóc Môn) so với bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020 so với mức tăng giá đất từ 10 - 20 lần so với dự thảo bảng giá đất điều chỉnh được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố ngày 29/7.

Trong đó, bảng giá đất điều chỉnh đối với đất ở trên địa bàn quận 1 tăng từ 3,97 lần đến 6,15 lần so với bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020. Trên địa bàn quận 3 tăng từ 2,36 lần đến 9,72 lần. Trên địa bàn quận 4 tăng từ 5,66 lần đến 10,67 lần.

Quận 5 tăng từ 4,15 lần đến 6,77 lần. Quận 6 tăng từ 4,07 lần đến 9,56 lần. Quận 7 tăng từ 6,18 lần đến 15,57 lần.

Quận 8 tăng từ 3,61 lần đến 18,25 lần. Quận 10 tăng từ 4,35 lần đến 6,33 lần. Quận 11 tăng từ 3,75 lần đến 7,7 lần. Quận 12 tăng từ 8,83 lần đến 14,11 lần. Quận Bình Thạnh tăng từ 4,05 lần đến 10,41 lần. Quận Phú Nhuận tăng từ 5,25 lần đến 9,47 lần.

Quận Tân Bình tăng từ 5,51 lần đến 9,96 lần. Quận Bình Tân tăng từ 5,9 lần đến 21,4 lần. Quận Tân Phú tăng từ 5,7 lần đến 13,67 lần. Quận Gò Vấp tăng từ 5,66 lần đến 9,83 lần. Tp.Thủ Đứctăng từ 5,15 lần đến 28,07 lần.

Đối với các huyện ngoại thành như huyện Nhà Bè tăng từ 5,4 lần đến 23,33 lần so với bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020. Huyện Hóc Môn tăng từ 6,85 lần đến 38,8 lần. Huyện Cần Giờ tăng từ 5,67 lần đến 17,65 lần so với bảng giá đất ban hành theo Quyết định 02/2020. Huyện Củ Chi tăng từ 7,44 lần đến 24,17 lần và huyện Bình Chánh tăng từ 2,8 lần đến 24 lần.

Người dân tranh thủ hoàn tất hồ sơ trước khi bảng giá đất mới có hiệu lực từ 31/10/2024. Ảnh: TB

Sau khi "chốt" bảng giá đất mới, nhiều người dân lo lắng chi phí đất sẽ tăng trong thời gian tới nên vội đi làm các thủ tục liên quan đất đai.

Theo đại diện UBND huyện Củ Chi, gần đây số lượng hồ sơ về đất đai tăng cao do ảnh hưởng bởi bảng giá đất. Để giải quyết tất cả các hồ sơ công chức tiếp nhận phải làm thêm giờ.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh thông tin số lượng hồ sơ liên quan đất đai gần đây tăng. Những ngày sau đó, số lượng hồ sơ riêng lĩnh vực đất đai sẽ tăng lên, quận sẽ giải quyết các hồ sơ cho người dân không để ùn ứ. Nếu hồ sơ tăng cao thì huyện sẽ bố trí làm thêm ngoài giờ.

Với Tp.Thủ Đức, đã có kế hoạch tăng cường giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân từ ngày 1/8/2024. Hiện lượng hồ sơ ở Tp.Thủ Đức không ùn ứ vì lực lượng cán bộ đã được bố trí đầy đủ để thực hiện. TP sẽ tích cực xử lý hết các hồ sơ cho người dân đến nộp, nhất là trong thời điểm bảng giá đất mới sắp có hiệu lực.