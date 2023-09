Taseco Land: Lãi ròng nửa đầu năm 2023 giảm hơn 50%

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 với khoản lãi sau thuế đạt 23,9 tỷ đồng, giảm 50,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Taseco Land tính đến ngày 30/6/2023 lên đến 7.896,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Bên kia bảng cân đối kế toán, tài trợ chủ yếu cho nguồn vốn công ty là nợ phải trả gần 4.082 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu Taseco Land số cuối kỳ là 274,7 tỷ đồng, tăng gần 120%.

Ảnh: Tả Phù.

Hồi cuối năm 2021, Taseco Land đã phát hành thành công 125 tỷ đồng trái phiếu mã TALCH2123001, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Tiếp đến, giai đoạn ngày 30/5 – 23/8/2023, Taseco Land tiếp tục huy động thành công 200 tỷ đồng từ phát hành lô trái phiếu mã TALCH2325001, kỳ hạn 2 năm, với lãi suất phát hành 11%/năm.

Như Nhadautu.vn từng đề cập, Taseco Land được Taseco thành lập vào tháng 7/2009 với vốn điều lệ tính đến tháng 8/2022 đạt 2.700 tỷ đồng. Cập nhật đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu Taseco Land lên tới 3.815 tỷ đồng.

Khoản chênh lệch gần 1.100 tỷ đồng so với vốn điều lệ phần nào cho thấy tình hình kinh doanh tích cực của Taseco Land ở các năm trước kỳ BCTC bán niên 2023. Dữ liệu cho thấy Taseco Land ghi nhận lãi ròng năm 2022 lên đến 372,6 tỷ đồng; năm 2021 là 131,6 tỷ đồng.

Taseco Land được biết đến khi triển khai thành công nhiều dự án như An Bình Complex; Taseco Complex; Phú Mỹ Complex tại Khu đoàn ngoại giao; dự án Khu nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị mới Nam An Khánh tại Hoài Đức; dự án Khu đô thị Dệt may tại TP. Nam Định; dự án Khu đô thị kết hợp công viên cây xanh Green Park tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; dự án căn hộ - khách sạn Alacarte Oceanview Đà Nẵng tại TP. Đà Nẵng...

Tháng 7 vừa qua, Taseco land là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Nam sông Cầu (tỉnh Thái Nguyên). Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện hơn 2.600 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án quý II/2023 - quý III/2028.